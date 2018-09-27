Украина обогнала ЕС по числу новых квартир на жителя страны

Соответствующий отечественный показатель в Украине составил 2,9 квартиры на 1 тысячу человек, тогда как в ЕС этот коэффициент равен 2,8.

Идея хоть в чем-то догнать Европу стала реальностью: по числу новых квартир на каждого жителя страны Украина обогнала Евросоюз.

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Об этом сообщает Новое время.

"Соответствующий отечественный показатель, рассчитанный Нацбанком по итогам 2017 года, составил 2,9 квартиры на 1 тысячу человек, тогда как в ЕС этот коэффициент равен 2,8. При этом отечественные застройщики за год ускорились на 13% в деле введения в эксплуатацию нового жилья, достигнув уровня в 5,9 миллиона квадратных метров - именно столько они сдали в 2017-м. На долю Киева и области в этом показателе пришлось 43% - это первое место. Конкуренцию столичному региону пытаются составить Одесса с пригородами и Львов", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что за последний год средняя цена квадратного метра жилой площади в столичных новостройках почти не менялась, находясь на отметке в 22 тысячи гривень. При этом национальная валюта за это время обесценилась примерно на 10%, из-за чего выросла себестоимость строительства - значительная часть необходимых для него материалов закупается за рубежом. Но застройщиков это не остановило - они все активнее наводняют рынок новыми квартирами.

При этом отмечается рост популярности двушек - тенденция последних нескольких месяцев. И спрос на них увеличился в уже обжитых спальных районах, что говорит о желании покупателей улучшить условия жизни, а не приобрести квартиру для сдачи в аренду. Крупнейшие застройщики в унисон твердят, что больше не строят так называемых смартквартир - ультракомпактных жилищ площадью менее 18 квадратных метров.

Отмечается, что цена квадратного метра ультракомпактных квартир оказалась выше, чем у более просторного жилья. Минусом стали и более дорогие коммунальные услуги. Ведь если площадь квартиры не превышает 19 квадратных метров, то по строительным нормам она проходит как нежилое помещение. И коммуналка для нее рассчитывается по коммерческим тарифам.