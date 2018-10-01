В Украине с октября можно строить многоэтажки без мусоропроводов

Мусоропроводы остаются обязательными только в специализированных домах для людей с инвалидностью и пожилых людей.

Мусоропроводы в многоэтажках можно не проектировать с 1 октября, так как вступили в действие обновленные государственные строительные нормы (ГСН) по проектированию жилых домов, которыми отменено обязательное проектирование мусоропроводов в многоэтажных жилых домах при их новом строительстве или реконструкции.

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Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"С 1 октября мусоропроводы в многоэтажках можно не проектировать - вступили в силу соответствующие ожидаемые изменения в ГСН. Теперь эта советская норма уже не является обязательной", - сказал он.

Парцхаладзе отметил, что в большинстве стран Европы уже давно запрещено проектировать такие мусоропроводы в многоэтажках, ведь они несут негативные последствия: антисанитария в домах, риск пожаров, невозможность сортировки мусора.

"Бездумный сброс в мусоропровод любого мусора - очень вредная привычка. И от нее нужно избавляться. Только тогда в Украине реально заработает система сортировки мусора. Дома должны строиться по более высоким европейским стандартам, в том числе, с точки зрения экологии", - отметил Парцхаладзе.

Он отметил, что, согласно новым изменениям в ГСН, необходимость устройства мусоропроводов в домах определяется с учетом принятой в каждом населенном пункте системы обращения с отходами.

«Мусоропроводы остаются обязательными только в специализированных домах для людей с инвалидностью и пожилых людей», - отметил чиновник.

Кроме того, Парцхаладзе напомнил, что Минрегион также нормировал возможность проектирования систем подземного и вакуумного (пневматического) сбора мусора, что будет способствовать раздельному сбору и улучшению экологической ситуации в населенных пунктах.

«Соответствующие изменения содержатся в новой ГСН "Планировка и застройка территорий", которая вступила в действие с 1 сентября 2018 года». – написал он.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.