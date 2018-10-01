Первые по срокам и объемам: на строительном рынке Украины KADORR Group установила новый рекорд

Строительный рынок Украины продолжает свое активное развитие и диктует новые тенденции. Одна из них – досрочный ввод в эксплуатацию новых зданий при условии сохранения всех стандартов и показателей качества. В некоторых регионах страны уже выделились застройщики, которые приобщились к такому вектору работы. На днях на юге страны инвестиционно-строительная компания KADORR Group, известная своими комплексами в т.ч. и в столице, установила новый рекорд и заняла первое место в Украине по объему выполненных работ.

29 сентября, в Одессе KADORR Group открыла очередной новый жилой комплекс «26-я Жемчужина». В новостройке установлена автономная система коммуникаций, система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и современная детская площадка. Как отметил главный инвестор и основатель компании, известный в Украине бизнесмен и меценат Аднан Киван, все строительные работы опять завершены досрочно.

«Друзья, вся наша любовь и уважение, они трансформируются в наши дела. Наши планы – строить и в дальнейшем радовать вас. И не только жилыми домами, их качеством и сроками сдачи. Мы и дальше работаем над тарифами. У нас самые низкие тарифы на обслуживание дома. Отопление у нас уже который год подряд стоит дешевле, чем где-либо в городе. А все потому, что мы создали умную и экономную систему отопления и обеспечиваем лучшее обслуживание с точки зрения безопасности, чистоты и комфорта», – рассказал на открытии Аднан Киван.

К слову, ЖК «26 Жемчужина» не только обеспечил жильем сотни семей, но и разрешил одесскому застройщику установить новый рекорд: за десять месяцев компании удалось сдать 10 жилых комплексов, что в пересчете на квартиры составляет примерно четыре тысячи. Пока что к такому рекорду не приблизился ни один другой застройщик.

Информацию об установленном рекорде подтвердил председатель правления Совета директоров компании Руслан Киван. По его словам, последние показатели работы KADORR Group задали новую планку на строительном рынке страны, дотянуться до которой будет не так уж и просто.

«Десять жилых комплексов за десять месяцев! В этом году KADORR Group сделала невероятный рывок в развитии строительного рынка. На юге Украины мы на 80% сдали больше от нашего ближайшего конкурента. Мы не просто на первом месте. Мы заняли первые 10 мест! И я очень рад, что всего за несколько лет нашей работы десятки тысяч семей получили возможность жить в достойных и европейских условиях», – подчеркнул Руслан Киван.