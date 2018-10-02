Гройсман обещает киевлянам горячую воду уже на этой неделе

Дата появления горячей воды в кранах горожан много раз переносилась.

Горячая вода в квартирах киевлян может появиться уже на этой неделе, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

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Как говорится в сюжете ТСН, в вопрос долгов правительство вмешалось после того как об этом попросили депутаты Киевсовета.

В этом году Киев сменил поставщика горячей воды, но «Нафтогаз» отказался подписать соглашения с новой компанией, мол необходимо оплатить старые долги - почти 5 миллиардов гривень.

Дата появления горячей воды в кранах горожан много раз переносилась.

Как сообщал УНИАН, 22 мая власти Киева заявили, что «Нафтогаз» отказывается заключать соглашения с «Киевтеплоэнерго» на поставку газа, необходимого для обеспечения теплоснабжения столицы и работы коммунального предприятия. В КГГА объяснили, что «Нафтогаз» требует оплатить 5 млрд грн долгов «Киевэнерго», которое возвращает городу объекты теплоэнергетического комплекса столицы в связи с завершением сделки с горгосадминистрацией от 2001 года.

Заместитель председателя КГГА Пантелеев заявил, что позиция города заключается в том, что «Нафтогаз» должен заключить договор с «Киевтеплоэнерго» на поставку газа и, уже имея договор на газоснабжение, вести переговоры и решать спорные вопросы в отношении долговых обязательств.

23 мая Киевсовет своим решением запретил «Киевтеплоэнерго» принимать долговые обязательства «Киевэнерго» объемом 5 млрд грн.

На заседании правительства 29 августа премьер-министр Владимир Гройсман поручил Минфину найти в бюджете источник для предоставления Киеву субвенции на погашение разницы в тарифах на коммунальные услуги в размере 730 млн грн.

11 сентября Киевсовет разрешил КП “Киевтеплоэнерго” погасить часть долга “Киевэнерго” перед “Нафтогазом” за счет госсубвенции.

В КГГА называли начало октября крайним сроком решения проблемы расчетов по долгам с НАК «Нафтогаз Украины», после чего киевлянам будет восстановлено снабжение горячей воды.