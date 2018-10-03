Кабмин определился, когда в Украине включат батареи

У органов местного самоуправления будет возможность самим определиться с началом отопительного сезона, учитывая реальные погодные условия.

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение о начале отопительного сезона с 15 октября.

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Как отметил премьер-министр Владимир Гройсман, у органов местного самоуправления будет возможность самим определиться с началом отопительного сезона, учитывая реальные погодные условия.

«Я считаю, что это будет тестом для местной власти на неравнодушие и понимание того, что люди должны жить в комфорте», - сказал он, добавив, что центральная власть сделала все от нее зависящее, чтобы регионы нормально вошли в зиму.

Также Гройсман отметил, что завтра вице-премьер-министр Геннадий Зубко проведет селекторное совещание с регионами страны по вопросу подготовки к отопительному сезону.

По словам главы правительства, принятое постановление подразумевает, что до 15 октября «Нафтогаз Украины» должен заключить договоры с субъектами хозяйствования на поставку газа. Кроме того, «Нафтогаз» должен обеспечить бесперебойную поставку газа в течение отопительного сезона, а «если есть задолженность, то обеспечить реструктуризацию».

Как сообщал УНИАН, НАК "Нафтогаз Украины" заявляет, что запасов природного газа в подземных хранилищах достаточно для комфортного прохождения отопительного сезона 2018/2019 годов.