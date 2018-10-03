В Минсоцполитики рассказали, как денежные переводы из-за границы влияют на субсидию (видео)
Получение крупных денежных переводов из-за рубежа может влиять на решение социальных органов о начислении субсидии на жилищно-коммунальные услуги.
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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства социальной политики.
"Получение переводов из-за границы, размер которых превышает 50 тысяч гривень может трактоваться органами социальной защиты населения как доход и будет учитываться при расчете размера субсидии", - говорится в сообщении.
Также на решение о расчете субсидии будет влиять выигрыш в лотерею суммы, превышающей 50 тысяч гривень.
Вместе с тем, в Минсоцполитики отметили, что на решение о получении субсидии или ее размер не влияют доходы от начисленных банковских депозитов, проценты от них и кэшбек от банковских учреждений.