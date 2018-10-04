В Минрегионе отчитались о готовности Украины к отопительному сезону

Минрегион заявляет, что 99,8% всех объектов готовы к запуску отопительного сезона 2018/2019 годов.

По состоянию на 4 октября к отопительному сезону 2018-2019 годов подготовлены 99,8% всех объектов, в том числе жилые дома и социальная сфера.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время селекторного совещания заявил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Эдуард Кругляк.

"В целом 99,8% готово всех объектов по стране... С технической точки зрения страна готова к отопительному сезону 2018/2019 годов", - сообщил он.

В частности, Кругляк уточнил, что к отопительному сезону готово 99,8% объектов социальной сферы и 99,6% объектов теплокоммунэнерго.

В свою очередь, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко отметил, что уровень расчетов за коммунальные услуги по стране составляет 88%, а проблемы с подготовкой к отопительному сезону есть в таких населенных пунктах как Коцюбинское (Киевская область), Смила (Черкасская область) и Шепетовка (Хмельницкая область).

Также на совещании первый заместитель главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома сообщил, что компания с технической точки не видит никаких проблем для прохождения следующего отопительного сезона.

Как сообщал УНИАН, в конце июня Зубко заявил, что местные органы власти направляют только 3% бюджета развития на подготовку к отопительному сезону 2018-2019 годов, чего может быть недостаточно для нормального прохождения осенне-зимнего периода.