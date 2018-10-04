Возвращение горячей воды в квартиры киевлян откладывается

"Нафтогаз" надеется 10 октября заключить мировое соглашение с «Киевтеплоэнерго» для решения проблемы газоснабжения Киева. Это позволит «Нафтогазу» начать поставки природного газа коммунальному предприятию для обеспечения города теплом и горячей водой.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» надеется заключить мировое соглашение с коммунальным предприятием «Киевтеплоэнерго» о правопреемстве долгов «Киевэнерго» в ходе судебного заседания, которое назначено на 10 октября.

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Об этом в ходе селекторного совещания в Кабмине сообщил первый заместитель председателя правления "Нафтогаза" Сергей Перелома.

«Благодаря принятым правительством решениям (о выделении коммунальному предприятию средств на покрытие разницы в тарифах - УНИАН) есть существенный позитивный сдвиг. Но, как всем известно, сейчас идет судебное разбирательство и суд должен принять окончательное решение, то есть утвердить мировое соглашение, над которым мы работаем. Судебное заседание назначено на 10 октября», - сказал Перелома.

Также он отметил, что предварительные договоренности между сторонами есть и их реально осуществить.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман обещал, что горячая вода в квартирах киевлян может появиться уже на этой неделе.

Как сообщал УНИАН, на заседании правительства, которое состоялось 29 августа, премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству финансов найти источники в государственном бюджете для предоставления субвенции городу Киев на погашение разницы в тарифах на коммунальные услуги в размере 730 млн грн, а Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ оформить и подать ему на подпись.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, благодаря предоставлению субвенции в столице может появиться горячая вода уже к 15 сентября.

Позже в интервью УНИАН заместитель главы КГГА Петр Пантелеев заявил, что Киевская городская государственная администрация планирует до конца сентября заключить соглашение о поставках газа с Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и начать поставки горячей воды.

Справка УНИАН. 1 мая тепловые сети столицы перешли от «Киевэнерго» (входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова) в управление КП «Киевтеплоэнерго». 1 августа «Киевтеплоэнерго» также получило в управление генерирующие объекты (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, завод «Энергия»).

22 мая власти Киева сообщили, что «Нафтогаз» отказывается заключать договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» из-за долгов предыдущего оператора «Киевэнерго» (общая сумма задолженности составляет около 5 млрд грн). В ответ на это 23 мая на заседании Киевсовета было принято решение, согласно которому долговые обязательства «Киевэнерго» не подлежат передаче «Киевтеплоэнерго».

23 мая «Нафтогаз» заявил, что готов заключить договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» сразу после решения вопроса правопреемства 5 млрд грн долгов, которые были накоплены «Киевэнерго».

По словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, задолженность «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз» включает в себя около 1,2 млрд грн начисленных штрафов и пени, и вопрос погашения долговых обязательств требует решения на национальном уровне. Относительно 1,2 млрд грн между сторонами продолжается судебный спор.

В конце июля Киев получил разрешение от Кабинета министров закупить газ на ближайший месяц для обеспечения работы городских ТЭЦ на открытом рынке.

1 августа КГГА закупила газ у частных поставщиков для ТЭЦ по цене 10,2 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, что на 47% выше цены, по которой «Нафтогаз», в соответствии со специальными обязательствами, реализует газ для нужд населения и теплокоммунэнерго (около 7 тыс. грн).