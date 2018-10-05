Около 2,5 миллиона семей не переоформили субсидию на коммуналку – Рева

По словам министра, им никто не отказывает в переоформлении.

Около 2,5 миллиона домохозяйств в Украине этим летом не переоформили субсидии, о чем во время Часа вопросов к правительству в парламенте заявил министр социальной политики Андрей Рева.

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"Около 2,5 миллиона домохозяйств летом не пришли переоформлять субсидии. Им не отказано – мы их ждем. Пожалуйста, приходите, подавайте декларации, и мы с вами будем разговаривать", - сказал он.

При этом министр отметил, что часть украинцев указывает нулевые доходы ради получения субсидий.

"Я хочу напомнить, что 923 тысячи домохозяйств в Украине показали нулевые доходы. Если верить этим людям, то они ни единой копейки на жизнь не имеют", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, проект государственного бюджета на 2019 год предусматривает начало процесса монетизации субсидий.