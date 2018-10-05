Украинцам начислили "лишних" субсидий на 5 миллиардов гривень - Минсоцполитики

По словам Ревы, сокращение соцнормативов является контролируемым процессом и обосновано с точки зрения реального потребления.

Из-за завышенных социальных нормативов потребления коммунальных услуг за первое полугодие было начислено 5 миллиардов гривень "лишних" субсидий, что демонстрирует необходимость приводить социальные нормы потребления к реальному потреблению.

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Об этом во время Часа вопросов к правительству в парламенте заявил министр социальной политики Андрей Рева, отвечая на вопрос народного депутата о мерах правительства для защиты населения из-за снижения социальной нормы потребления газа с до 4,5 с 5,5 кубометра.

"Когда принимаются правительственные решения относительно социальных норм потребления газа, мы всегда выходим из тех фактов, которые имеем по результатам отопительного сезона. В 2016 году "лишней" начисленной субсидии, в том числе по газу, было списано 15 миллиардов гривень за счет завышенных социальных нормативов. В 2017 году "лишняя" начисленная субсидия составляла 8 миллиардов гривень после пересмотра нормативов. По состоянию на 1 июля 2018 года было начислено лишней субсидии 5 миллиардов гривень", - сказал Рева.

"Это говорит о том, что мы из государственного бюджета оплачиваем потребление, которое больше, чем можно себе представить. Если мы хотим, чтобы у нас рационально использовались ресурсы, нам нужно давать реальные нормы потребления, а не те, которые были установлены много лет назад. Поэтому этот контролируемый процесс и обоснован с точки зрения реальных норм потребления", - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, проект государственного бюджета на 2019 год предусматривает сокращение расходов на выплату субсидий для населения для оплаты жилищно-коммунальных услуг на 15,9 миллиарда гривень - до 55,1 миллиарда гривень, по сравнению с госбюджетом на 2018 год.

Расходы госбюджета на субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг в 2014 году составили 8,863 миллиарда гривень, в 2015 – 18,414 миллиарда гривень, в 2016 – 47,081 миллиарда гривень, в 2017 – 68,794 миллиарда гривень, в 2018 – 70,993 миллиарда гривень.