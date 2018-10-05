Минсоцполитики объяснило, какие доходы нужно указывать в заявлении на коммунальную субсидию

В частности, это может быть доход от сдачи молока, квартиры в аренду, доходы от фриланса или заработки за границей.

Украинцам в декларации для получения субсидии не нужно указывать все свои доходы, а только дополнительные, например, доходы от фриланса или заработки за границей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

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Как отметили в министерстве, в разделе 3 декларации о доходах указываются только данные о видах и суммах доходов, информация о которых отсутствует в Государственном реестре физических лиц-плательщиков налогов и реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования за 1-2 кварталы 2018 года.

В частности, это может быть доход от сдачи молока, квартиры в аренду, доходы от фриланса или заработки за границей.

"Ни заработную плату, ни пенсии, ни социальные выплаты отражать не нужно. Эту информацию управления социальной защиты населения верифицирует самостоятельно", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, министр социальной политики Андрей Рева сегодня во время часа вопросов к правительству в парламенте заявил, что около 2,5 миллиона домохозяйств в Украине этим летом не переоформили субсидии.