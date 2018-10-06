Украинцам раскрыли рецепт существенной экономии средств на отоплении

Граждан призывают создавать ОСМД и обустраивать индивидуальные тепловые пункты.

Украинцы сегодня имеют возможность сэкономить до 50% на оплате за отопление, благодаря мерам по повышению энергоэффективности.

Об этом рассказала член коллегии Государственного агентства по энергосбережению и энергоэффективности Мария Яковлева, передает «Обозреватель».

Эксперт привела в пример Киев. "В Святошинском, Оболонском, Подольском районах многие ОСМД еще 2-3 года назад взяли теплый кредит, построили индивидуальные тепловые пункты для своих многоэтажных домов. Те, кто смотрит в будущее, поставили еще и солнечные батареи и отключились от центрального теплоснабжения. Их счета сегодня на 50% меньшие, чем те, которые мы получаем", - рассказала Яковлева.

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Эксперт призвала всех присоединяться к программам Фонда энергоэффективности.

"Государство компенсирует большой процент — 40-50% — на мероприятия комплексной термомодернизации, установки возобновляемых источников энергии. Субсидианты также могут присоединиться к этой программе, возмещение будет на уровне 70%", — отметила она.

В свою очередь, эксперт по проблемам энергоэффективности Антон Ковалишин отметил, что тепловые пункты — "это, действительно, очень эффективный инструмент, который позволяет снизить энергозатраты тепла на 10-40%, а иногда и на 50%".

"От централизованного отопления не отрежут, просто дом потребляет меньше тепла. Индивидуальный тепловой пункт регулирует температуру в доме в зависимости от температуры на улице. Понятно, что когда осенью и весной эта температура за день несколько раз меняется, не будет "дядя Ваня" каждый раз бегать в подвал и крутить вентиль. Это будет делать автоматика — жителям экономить средства", — рассказал Ковалишин.