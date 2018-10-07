В КГГА рассказали, когда включат отопление

Для начала отопительного сезона в столице в течение трех суток должна быть среднесуточная температура не выше +8 градусов.

Подключение жилых домов к отоплению в Киеве начнется с учетом температуры воздуха, которая должна опуститься до отметки +8 и ниже градусов по Цельсию и держаться на таком уровне в течение не менее трех дней.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на заявление зампредседателя КГГА Петра Пантелеева.

По его словам, для города важно обеспечить комфортные условия в домах, но и сделать так, чтобы киевляне не платили за отопление, когда на улице тепло.

"Мы посмотрели прогноз на следующую неделю, в течение которого видим 17-18 градусов тепла. Приемлемо ли платить за отопление 30 гривень за квадратный метр, когда на улице такая температура? Многие киевляне думают, что нет", - сказал Пантелеев.

Он отметил, что город опирается на законодательство: в течение трех суток должна быть среднесуточная температура не выше +8 градусов.

Пантелеев сообщил, что город уже отработал мировое соглашение с НАК "Нафтогаз", которое должно быть утверждено Хозяйственным судом Киева, и готово к получению энергоносителей и запуска тепла.

Как сообщалось, 3 октября премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство приняло решение с 15 октября начать отопительный сезон.

Вместе с тем он добавил, что в регионах местные власти будут сами решать, когда именно начать отопительный сезон и это будет для них тестом "на понимание потребностей и проблем людей".