Строительство в Украине дорожает

Стоимость строительно-монтажных работ в Украине в январе-августе выросла почти на 24%.

Цены на строительно-монтажные работы (СМР) в Украине в январе-августе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 23,9%, сообщает Государственная служба статистики.

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По данным Госстата, больше всего выросли цены на строительно-монтажные работы в сфере строительства инженерных сооружений – на 26,9%, а также в сфере строительства комплексных промышленных сооружений – на 25,9%. Меньше всего увеличилась стоимость строительно-монтажных работ в сфере строительства трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 21,1%.

При этом стоимость СМР в августе 2018 года по сравнению с июлем выросла на 0,1% (в июле стоимость по отношению к июню выросла на 0,7%).

Наибольший рост цен на СМР в августе зафиксирован в сфере строительства транспортных сооружений и строительства трубопроводов, коммуникаций и линий электропередач – на 0,3%.

В Госстате отметили, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения операции Объединенных сил.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году в Украине цены на строительно-монтажные работы по сравнению с 2016 годом выросли на 13,4%.