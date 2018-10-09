Киевлянам обещают вернуть горячую воду меньше чем за неделю – стороны конфликта подписали мировую

"Киевтеплоэнерго" подписало с "Нафтогазом" мировое соглашение о правопреемственности долгов «Киевэнерго» в размере 2,4 млрд грн.

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" подписало мировое соглашение с Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" о правопреемственности долговых обязательств предыдущего оператора тепловых активов столицы энергокомпании «Киевэнерго» в размере 2,4 млрд грн, сообщает пресс-служба НАК.

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"Надеемся, что меньше чем за неделю бойлерам можно будет дать отдых. Сегодня подписали мировое соглашение, по которому "Киевтеплоэнерго" признает, что является правопреемником по долговым обязательствам "Киевэнерго". Завтра Хозяйственный суд Киева должен утвердить мировое соглашение. После этого в течение двух дней "Киевэнерго" и "Киевтеплоэнерго" урегулируют вопрос передачи долговых обязательств", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, как только это произойдет, "Нафтогаз" и "Киевтеплоэнерго" смогут заключить договор о поставках газа по льготной цене.

В частности, сообщается, что весь процесс продлится до 5 рабочих дней.

"Мы делали, делаем и будем делать все возможное, чтобы киевляне были с горячей водой и теплом. Газа достаточно, и мы были готовы поставлять его для производства горячей воды еще в апреле. Жаль, что процесс занял полгода. Теперь ситуация вернулась в правовое поле. И мы рады конструктиву!", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что "Киевтеплоэнерго" подтверждает признание правопреемственности по долговым обязательствам "Киевэнерго" в размере почти 2,4 млрд грн, а вопрос взимания дополнительных начислений подлежит разрешению в судебном порядке в рамках отдельных судебных споров.

"После утверждения судом мирового соглашения, мы готовы в любое время подписать с "Киевтеплоэнерго" договоры о поставках газа на условиях, предусмотренных правительственным постановлением о ПСО (поставщик по специальным обязательствам - УНИАН), и надеемся, что "Киевтеплоэнерго" сможет выполнить необходимые условия для получения номинаций", - заявил первый заместитель председателя правления "Нафтогаза" Сергей Перелома.

В сообщении пресс-службы указано, что поставка горячей воды киевлянам может быть возобновлена в течение пяти дней после принятия мирового соглашения судом.

Как сообщал УНИАН, на заседании правительства, которое состоялось 29 августа, премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству финансов найти источники в государственном бюджете для предоставления субвенции городу Киев на погашение разницы в тарифах на коммунальные услуги в размере 730 млн грн, а Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ оформить и подать ему на подпись.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее говорил, что благодаря предоставлению субвенции в столице может появиться горячая вода уже к 15 сентября.

Позже в интервью УНИАН заместитель главы КГГА Петр Пантелеев заявил, что Киевская городская государственная администрация планирует до конца сентября заключить соглашение о поставках газа с Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и начать поставки горячей воды.

В начале октября Министерство финансов и Государственная казначейская служба Украины полностью перечислили 730 млн грн Киеву дополнительной субвенции для погашения разницы в тарифах.

Справка УНИАН. 1 мая тепловые сети столицы перешли от «Киевэнерго» (входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова) в управление КП «Киевтеплоэнерго». 1 августа «Киевтеплоэнерго» также получило в управление генерирующие объекты (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, завод «Энергия»).

22 мая власти Киева сообщили, что «Нафтогаз» отказывается заключать договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» из-за долгов предыдущего оператора «Киевэнерго» (общая сумма задолженности составляет около 5 млрд грн). В ответ на это 23 мая на заседании Киевсовета было принято решение, согласно которому долговые обязательства «Киевэнерго» не подлежат передаче «Киевтеплоэнерго».

23 мая «Нафтогаз» заявил, что готов заключить договор на поставку газа с «Киевтеплоэнерго» сразу после решения вопроса правопреемства 5 млрд грн долгов, которые были накоплены «Киевэнерго».

По словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, задолженность «Киевэнерго» перед НАК «Нафтогаз» включает в себя около 1,2 млрд грн начисленных штрафов и пени, и вопрос погашения долговых обязательств требует решения на национальном уровне. Относительно 1,2 млрд грн между сторонами продолжается судебный спор.

В конце июля Киев получил разрешение от Кабинета министров закупить газ на ближайший месяц для обеспечения работы городских ТЭЦ на открытом рынке.

1 августа КГГА закупила газ у частных поставщиков для ТЭЦ по цене 10,2 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, что на 47% выше цены, по которой «Нафтогаз», в соответствии со специальными обязательствами, реализует газ для нужд населения и теплокоммунэнерго (около 7 тыс. грн).