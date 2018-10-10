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Доступное жилье от государства: Кабмин утвердил новые условия программы

13:40, 10 октября 2018
Недвижимость
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Иллюстрация REUTERS

Кабинет министров Украины утвердил новый порядок программы "Доступное жилье" для населения, которую реализует Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству (Держмолодьжитло). Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

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"Мы берем на себе обязательства, что по программам доступного жилья для всех украинских граждан мы сможем обеспечить 30% компенсации стоимости такого жилья. В том числе, не только за счет госбюджета, но и за счет местных бюджетов. Очень важно, это касается внутренне перемещенных. Здесь мы увеличиваем компенсацию стоимости по доступному жилью до 50%. То есть, 50% будет компенсировать либо государство, либо государство с местными бюджетами", - заявил премьер-министр.

Гройсман уточнил, что также 50% стоимости жилья будет компенсировано воинам АТО. 

"Работа с программами по доступному жилью требует постоянного усовершенствования по прозрачности, открытости и действительной помощи. Мы объединили два порядка, которые существовали, в один, которым в первую очередь предусматривается возможность самостоятельного выбора заявителем жилья, которое он будет покупать. Мы убираем из этого вопроса комиссию министерства", - сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Он добавил, что заявитель также сможет самостоятельно выбирать банк, где будет оформлен кредит на покупку жилья, и уточнил, что 30% стоимости жилья будет компенсировать государство и еще 30% могут компенсировать местные бюджеты.

"Нам очень важно, чтобы программа "Доступное жилье" была действительно доступной, чтобы у нас не было покупки квартир 140-150 кв. м, как это было раньше. Поэтому, мы конкретно ограничиваем по количеству квадратных метров, что могут быть куплены именно по программе "Доступное жилье", согласно количеству членов семьи", - заявил Зубко. 

Также вице-премьер министр сообщил, что Держмолодьжитло будет публиковать данные о том, кто подал документы и кто уже получил квартиры, а распределение средств по регионам будет зависеть от количества населения, а не количества заявок. 

Как сообщал УНИАН, ранее глава правления Держмолодьжитло Сергей Комнатный в интервью УНИАН заявил, что единственная программа в Украине по предоставлению жилья переселенцам и участникам боевых действий заблокирована из-за отсутствия порядка использования средств.

по программам Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству в 2017 году с гражданами было заключено 568 договоров на приобретение жилья, что на 63% больше, чем в 2016 году.

Справка УНИАН. Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству (Государственное специализированное финансовое учреждение «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству», Держмолодьжитло) - государственное учреждение, созданное Кабинетом министров Украины в 1992 году с целью реализации в стране государственных жилищных программ.

На сегодня фонд реализует перечень жилищных программ, в частности, по льготному молодежному кредитованию, «Кредит с уставного капитала» и «Доступное жилье».

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Теги: #Кабмин#доступное жилье