Доступное жилье от государства: Кабмин утвердил новые условия программы

В частности, предусматривается возможность самостоятельного выбора квартиры участником программы.

Кабинет министров Украины утвердил новый порядок программы "Доступное жилье" для населения, которую реализует Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству (Держмолодьжитло). Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

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"Мы берем на себе обязательства, что по программам доступного жилья для всех украинских граждан мы сможем обеспечить 30% компенсации стоимости такого жилья. В том числе, не только за счет госбюджета, но и за счет местных бюджетов. Очень важно, это касается внутренне перемещенных. Здесь мы увеличиваем компенсацию стоимости по доступному жилью до 50%. То есть, 50% будет компенсировать либо государство, либо государство с местными бюджетами", - заявил премьер-министр.

Гройсман уточнил, что также 50% стоимости жилья будет компенсировано воинам АТО.

"Работа с программами по доступному жилью требует постоянного усовершенствования по прозрачности, открытости и действительной помощи. Мы объединили два порядка, которые существовали, в один, которым в первую очередь предусматривается возможность самостоятельного выбора заявителем жилья, которое он будет покупать. Мы убираем из этого вопроса комиссию министерства", - сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

Он добавил, что заявитель также сможет самостоятельно выбирать банк, где будет оформлен кредит на покупку жилья, и уточнил, что 30% стоимости жилья будет компенсировать государство и еще 30% могут компенсировать местные бюджеты.

"Нам очень важно, чтобы программа "Доступное жилье" была действительно доступной, чтобы у нас не было покупки квартир 140-150 кв. м, как это было раньше. Поэтому, мы конкретно ограничиваем по количеству квадратных метров, что могут быть куплены именно по программе "Доступное жилье", согласно количеству членов семьи", - заявил Зубко.

Также вице-премьер министр сообщил, что Держмолодьжитло будет публиковать данные о том, кто подал документы и кто уже получил квартиры, а распределение средств по регионам будет зависеть от количества населения, а не количества заявок.

Как сообщал УНИАН, ранее глава правления Держмолодьжитло Сергей Комнатный в интервью УНИАН заявил, что единственная программа в Украине по предоставлению жилья переселенцам и участникам боевых действий заблокирована из-за отсутствия порядка использования средств.

по программам Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству в 2017 году с гражданами было заключено 568 договоров на приобретение жилья, что на 63% больше, чем в 2016 году.

Справка УНИАН. Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству (Государственное специализированное финансовое учреждение «Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству», Держмолодьжитло) - государственное учреждение, созданное Кабинетом министров Украины в 1992 году с целью реализации в стране государственных жилищных программ.

На сегодня фонд реализует перечень жилищных программ, в частности, по льготному молодежному кредитованию, «Кредит с уставного капитала» и «Доступное жилье».