В Украине разрешили строить лифты из жилого дома к подземному паркингу

В Минрегионе отметили, что ранее получить согласование на проектирование таких лифтов в жилых домах было возможно через процедуру отклонения от ГСН.

В Украине с 1 октября разрешено проектировать лифты из жилого дома к встроенному подземному паркингу под ним, так как вступили в действие обновленные государственные строительные нормы (ГСН) «Автостоянки и гаражи для легковых автомобилей».

Читайте такжеВ Украине официально разрешили стеклить балконы

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"Лифтом подняться сразу из подземного парка в свою квартиру, разве не удобно? Но еще до октября этого года в Украине в жилых домах нельзя было делать единый лифт из жилой части дома в подземный паркинг. Мы решили, что такая норма не должна быть исключением, и внести изменения в ГСН", - сказал он.

Парцхаладзе отметил, что ранее получить согласование на проектирование таких лифтов в жилых домах было возможно через процедуру отклонения от государственных строительных норм Украины.

«Те, кто хотел так проектировать, должны были решать этот вопрос через процедуру отклонения от ГСН, что усложняло процесс. Или хуже - могли решать это через коррупционные связи вообще не согласовывая. Мы хотим сделать так, чтобы все было прозрачно, законно, понятно и, конечно, безопасно и комфортно для людей", - отметил Парцхаладзе.

Он отметил, что, согласно изменениям, лифты в паркинг разрешается размещать при условии устройства противопожарных тамбур-шлюзов. В

«В подземных гаражах противопожарные тамбур-шлюзы нужно размещать перед шахтами лифтов, а в наземных - перед выходами в помещения жилого дома. При этом, на первом этаже дома не надо предусматривать выход из лифтов паркинга к общему лифтовому холлу пожарного лифта. Соединение жилых этажей дома и подземного паркинга, который имеет не более 2-х подземных этажей, допускается пожарными лифтами или соответствующими их требованиям, с возможностью устройства остановок на жилых этажах», - написал Парцхаладзе.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.