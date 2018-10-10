Украинцам разрешили ставить в квартирах приборы-распределители тепла

Установка приборов-распределителей позволит регулировать температуру в квартире, экономить тепло и платить исключительно по собственному счетчику.

Кабинет министров на своем заседании 10 октября принял постановление, которым разрешил установку приборов-распределителей тепловой энергии для квартир с вертикальной разводкой труб, где невозможна установка индивидуальных счетчиков тепла, сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

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Данное поставление было разработано Минрегионом во исполнение Закона Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения».

Пресс-служба сообщает, что ранее индивидуальный (поквартирный) учет был доступен только для жителей домов с горизонтальной системой отопления, а жители старых домов, где отсутствует техническая возможность установить индивидуальный счетчик, платили за объем тепла, который потребляло все здание по коммерческому домовому узлу, эта сумма делилась пропорционально площади на всех и, таким образом, все платили одинаково.

"Отныне владельцы квартир, которые установят квартирные счетчики (при горизонтальной разводке инженерных сетей в доме) или приборы-распределители на отопительные приборы (при вертикальной разводке) смогут регулировать температуру в своих квартирах, экономить тепло и платить исключительно по собственному счетчику, а не по перерасходу небрежного соседа. Доплата составит лишь за обогрев общих мест пользования и вспомогательных помещений по площади их квартиры. Это общеевропейская практика», - цитирует пресс-служба министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко.

Также в сообщении указано, что для системы учета с помощью приборов-распределителей необходимо, чтобы их установили не менее 50% жителей многоквартирного дома, а оплата установки такой системы осуществляется за счет потребителей - владельцев квартиры.

Как сообщал УНИАН, 22 июня 2017 года Рада приняла закон о коммерческом учете коммунальных услуг, который предусматривает обязательную установку домовых приборов учета (счетчиков) потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды в нежилых (до 1 октября 2017 года) и жилых (до 1 октября 2018 года) зданиях.

Основная цель закона - это переход на 100% учет потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды с помощью счетчиков, что сделает невозможным перевод на население сверхнормативных потерь монополистов.