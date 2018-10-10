Шведская H&M подписала договоры аренды с киевским Ocean Mall

В Ocean Mall договора подписаны все. И с H&M, и с Zara, и с IKEA. Также, Reserved, Mango.

Киевский торговый центр Ocean Mall, который откроется в конце лета 2019 года вблизи метро Лыбидская, подписал договор на аренду торговых площадей с одной из крупнейших в Европе розничных сетей по торговле одеждой - шведской компанией H&M.

Об этом сообщил основатель "Мандарин Плаза Групп" Вагиф Алиев на пресс-конференции.

"В Ocean Mall договора подписаны все. И с H&M, и с Zara, и с IKEA. Также, Reserved, Mango", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 18 августа шведская компания H&M открыла cвой первый магазин в Украине, а 18 октября откроет второй магазин в Украине, который будет расположен в киевском торговом центре Sky Mall.

Справка УНИАН. H&M (Hennes & Mauritz) — шведская компания, крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой. Штаб-квартира находится в Стокгольме. H&M и связанные с ней бренды работают в 62 странах с более чем 4000 магазинов.