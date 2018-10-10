Город добился заключения мирового соглашения, которое позволит как можно быстрее вернуть киевлянам горячую воду

Сегодня хозяйственный суд Киева утвердил мировое соглашение между коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" и НАК "Нафтогаз Украины".

Предметом мирового соглашения между коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" и НАК "Нафтогаз Украины" есть долговые обязательства, имеющие источники для компенсации, например, задолженность потребителей. Штрафы, пени – списаны и не является предметом урегулирования мирового соглашения.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

После получения определения суда коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" сможет заключить договоры на поставку газа и начать процесс возобновления услуги горячего водоснабжения для четырех районов Киева.

"Условия мирового соглашения, подписанное сторонами – это условия компромисса. Они существенно отличаются от той ситуации, что мы имели в мае этого года. В результате сложных переговоров и участии руководства Правительства Украины, выделена субвенция на погашение разницы в тарифах. Это обязательства бюджета перед теплоснабжающими предприятиями в сумме 729 млн грн. На сегодня списаны штрафные санкции и пени, на чем мы, собственно, настаивали. Предметом соглашения являются лишь те долговые обязательства, которые должны компенсатора", – пояснил он.