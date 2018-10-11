В Киеве состоялась конференция BIMEX Innovation Polygon-2018, посвященная технологии информационного моделирования зданий при строительстве объектов

Во вторник, 9 октября, в Киеве состоялась уникальная конференция BIMEX Innovation Polygon-2018, посвященная внедрению BIM-технологий в строительстве.

Технология Building Information Modeling представляет собой моделирование объектов с использованием программного обеспечения, что предполагает сбор и автоматическую обработку необходимой документации. Она также подразумевает проектирование строительных объектов, как единого целого с последующим автоматическим изменением параметров в случае корректировки вводных данных.

Подобный подход позволяет существенно сократить расходы на всех этапах работ, потому он может дать существенный толчок для развития национальной экономики.

Об этом во время вступительного слова сказал исполнительный директор Украинского Центра Стального Строительства Вячеслав Колесник.

«BIM-технологии – это возможный драйвер для ускоренного развития строительной отрасли, потому что при относительной дешевизне использования они позволяют получить значительные экономические выгоды как инвестору, так и исполнителю на каждом этапе проектирования и строительства объекта. Если мы получим массовое их применение, то от этого выиграет вся украинская экономика», - сказал он.

Руководитель проектного бюро ГП «Вуглесинтезгаз Украины» группы «Нафтогаз» Александр Щербатюк обратил внимание собравшихся на то, что передовые страны планеты уже начали внедрять BIM-технологии много лет назад, а сегодня эти технологии в некоторых из них уже считаются государственными стандартами.

Учитывая это, многие инвесторы и подрядчики подразумевают применение BIM, потому государству, как едва ли не самому главному заказчику масштабных проектов в инфраструктуре и других отраслях, стоит задуматься о том, чтобы взять на вооружение эту практику.

«Независимо от того, в какой части мира идет речь о масштабном проекте, без BIM-технологий эти проекты не рассматриваются в принципе, даже если в этой стране BIM не стал государственным стандартом», - сказал он.

Во время конференции участникам презентовали реальный опыт применения BIM-технологий в Украине.

Директор по капитальному строительству и инвестициям «Запорожсталь» Алексей Лебедев рассказал о том, как в прошлом году комбинат завершил реализацию проекта строительства доменной печи №3.

По его словам, с помощью BIM-технологий предприятию удалось существенно сократить срок строительства печи, что с лихвой окупило затраты на использование необходимого программного обеспечения.

«То, что на это стоит потратить деньги до проведения работ, говорят результаты нашего проекта. Когда вы можете сократить срок реализации с 12 до 8 месяцев, как у нас, а проанализировав ошибки, мы понимаем, что можно было реализовать его за 7 или за 6 месяцев», - отметил он.

Также он указал на то, что применение BIM-технологий на стадии проектирования помогло не терять время на этапе непосредственного выполнения работ:

«Создавая модель, мы базировались на существующих проектах 2-D, обычных проектах, которые выполняют наши проектировщики. По факту обработано 15 тысяч листов, устранено порядка 11 тысяч коллизий. Представьте, что эти коллизии устраняются во время реализации проекта прямо на объекте. Это потери времени и затраты денег».

Важность внедрения BIM-технологий при строительстве объектов прекрасно понимают в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, о чем заявил присутствовавший на конференции замминистра Лев Парцхаладзе.

По его словам, министерство планирует со следующего года начать внедрение BIM-технологий для объектов со значительным классом последствий в обязательном порядке.

«Мы хотим, чтобы 2019-й год стал годом BIM-технологий для нас. Мы считаем это очень важным, своевременным, хотя Европейский Союз начал это с 2015 года внедрять. Мы хотим, чтобы в 2019-м году BIM-технологии уже в обязательной мере применялись хотя бы для объектов СС3, для третьей категории. Мы как раз сейчас серьезно анализируем. В следующем году, я думаю, что у нас появится обязательное применение BIM-технологий», - сказал он.

Учитывая актуальность тематики и заинтересованность в BIM-технологиях со стороны бизнес-сообщества и государственных структур, организаторы запланировали на 2019 год проведение следующего BIMEX-полигона.