«Интергал-Буд» получил международное признание сразу с тремя своими проектами

Ведущий застройщик Украины выиграл три награды в престижном международном конкурсе European Property Awards 2018.

В этом году организаторы пригласили строительную компанию «Интергал-Буд» принять участие в European Property Awards 2018, которая проходит ежегодно в Лондоне. В рамках конкурса жюри выбирает не более 5-ти компаний в одну категорию и награждает лучших из лучших специалистов в сфере недвижимости: архитекторов, дизайнеров интерьера, риэлторов и девелоперов всего мира.

Как результат, компания «Интергал-Буд» победила в категориях:

• Mixed-use Architecture for Ukraine с проектом «INTERGAL CITY»;

• Residential High-rise Development for Ukraine с жилым комплексом комфорт-класса «Малахит»;

• Residential Development for Ukraine - ЖК «Озерный гай Гатное».

«INTERGAL CITY»

Уникальный город будущего - новейший комплекс бизнес-класса «INTERGAL CITY» расположен в самом сердце столицы, на Печерске, на ул. Старонаводницкой.

Главное преимущество комплекса - уникальная архитектура с многоуровневыми террасами для жителей, посетителей и работников офисных помещений.

Футуристическая элегантность комплекса позволит разместить в его башнях элитные жилые апартаменты и пентхаусы.

В комплексе расположится современный бизнес-центр с открытыми террасами и зонами отдыха под открытым небом. Торгово-развлекательный центр с галереей бутиков, роскошный SPA-центр с бассейном, фитнес-центр, кафе и рестораны, школа, детский сад, студия развития детей, танцевальная школа, коворкинг, супермаркет, конференц холл, кинотеатр - к услугам жителей комплекса будут все возможности современного стиля жизни.

Главным украшением комплекса станет масштабное публичное пространство на уровне 6 метров над землей с видами на колокольни Киево-Печерской Лавры и монумент «Родина-Мать.

«Малахит»

Современный жилой комплекс расположен почти в самом центре Киева и полностью соответствует современным европейским требованиям.

Комплекс имеет закрытую территорию с постоянным видеонаблюдением и охраной. Будет построен детский сад и уже строится подземный паркинг. На территории будет создана современная променад аллея, ландшафтный дизайн, зоны отдыха, детские и спортивные площадки. Изюминка комплекса - лаунж-зона на крыше дома №3, где организована зона барбекю, детская площадка со специальным безопасным покрытием.

«Озерный гай Гатное»

Один из самых масштабных проектов компании «Интергал-Буд» в пригороде столицы. На территории, площадью более 48 га, запланировано возведение 47 домов общей жилой площадью около 500 тыс кв. м. Комплексная застройка по принципу "город в городе" предусматривает, кроме жилья, два детских сада с классами начальной школы, оздоровительный центр с бассейном, клинику, ресторан с террасой, паркинг, собственное пожарное депо, детские и спортивные площадки, парк и зону отдыха с пляжем и оборудованной набережной.

Впервые жилой комплекс имеет собственные озера, на которых живут лебеди.

Профессиональное жюри особенно отметило архитектуру, комплексный подход к инфраструктуре и продуманность жилых объектов компании застройщика.

За 15 лет деятельности компания «Интергал-Буд» успешно реализовала более 70 проектов, создала десятки объектов социальной инфраструктуры: детские сады, поликлиники, стадионы, скверы и парки, прогулочные зоны, магазины и торговые центры. Сегодня «Интергал-Буд» возводит одновременно более 900 тыс. квадратных метров недвижимости.

Основными преимуществами, отличающие компанию от других застройщиков на рынке недвижимости Украины, является современный европейский подход к строительству жилых проектов - низкая плотность застройки, обеспечение комплексов всей необходимой инфраструктурой, большое внимание к организации зон отдыха и придомовой территории, стильные фасадные решения и дизайн входных групп, уникальная опция «ремонт под ключ» от застройщика, гарантии качества материалов и работ.

В планах компании в ближайшее время стартовать с продажами квартир в 7 новых столичных жилых комплексах. Акценты будут смещены из проектов комфорт-класса на более высокий уровень, в бизнес-сегмент.