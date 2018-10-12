"Киевтеплоэнерго" уже может включать горячую воду в столице - "Нафтогаз"

Это стало возможно благодаря подписанию договора на поставку газа между "Нафтогазом" и "Киевтеплоэнерго", который базируется на мировом соглашении.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" начала поставлять природный газ для коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" по льготной цене, сообщает пресс-служба НАК.

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Согласно сообщению, это стало возможно благодаря подписанию договора на поставку газа между "Нафтогазом" и "Киевтеплоэнерго", который базируется на мировом соглашении, утвержденном Хозяйственным судом Киева 10 октября.

Договор заключен на условиях, предусмотренных постановлением Кабинета Министров №187 от 22 марта 2017 года "О возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа".

"Это означает, что "Киевтеплоэнерго" будет получать газ на льготных условиях, определенных правительством для производителей тепла, обеспечивающих тепловой энергией население и других защищенных потребителей", - сообщили в пресс-службе.

Одновременно с подписанием договора "Нафтогаз" предоставил "Киевтеплоэнерго" номинации на вторую декаду октября. Поэтому "Киевтеплоэнерго" имеет возможность возобновить горячее водоснабжение в Киеве и своевременно начать отопительный сезон.

"Как и другие киевляне, мы надеемся, что горячее водоснабжение в столице будет возобновлено максимально быстро. Договор с "Киевтеплоэнерго" заключен на тех условиях, которые прямо определены законодательством. Мы предлагали это компании еще весной. Мы надеемся, что если в других городах кто-то будет менять управляющего теплопоставляющим предприятием, все необходимые действия будут предприняты заблаговременно, чтобы не создавать неудобства для потребителей. Все спорные вопросы между субъектами хозяйствования надо решать вовремя и исключительно в правовом поле", – цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правления "Нафтогаза" Сергея Перелому.

Как сообщал УНИАН, 9 октября КП "Киевтеплоэнерго" подписало мировое соглашение с НАК "Нафтогаз Украины" о правопреемстве долговых обязательств предыдущего оператора тепловых активов столицы - энергокомпании "Киевэнерго" - в размере 2,4 миллиарда гривень, а 10 октября Хозяйственный суд Киева утвердил данное мировое соглашение.

На заседании правительства, которое состоялось 29 августа, премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству финансов найти источники в государственном бюджете для предоставления субвенции городу Киев на погашение разницы в тарифах на коммунальные услуги в размере 730 миллионов гривень, а Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ оформить и подать ему на подпись.

В начале октября Министерство финансов и Государственная казначейская служба Украины полностью перечислили 730 миллионов гривень Киеву дополнительной субвенции для погашения разницы в тарифах.

Справка УНИАН. 1 мая тепловые сети столицы перешли от "Киевэнерго" (входит в состав крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова) в управление КП "Киевтеплоэнерго". 1 августа "Киевтеплоэнерго" также получило в управление генерирующие объекты (ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, завод "Энергия").

22 мая власти Киева сообщили, что "Нафтогаз" отказывается заключать договор на поставку газа с "Киевтеплоэнерго" из-за долгов предыдущего оператора "Киевэнерго" (общая сумма задолженности составляет около 5 миллиардов гривень). В ответ на это 23 мая на заседании Киевсовета было принято решение, согласно которому долговые обязательства "Киевэнерго" не подлежат передаче "Киевтеплоэнерго".

23 мая "Нафтогаз" заявил, что готов заключить договор на поставку газа с "Киевтеплоэнерго" сразу после решения вопроса правопреемства 5 миллиардов гривень долгов, которые были накоплены "Киевэнерго".

По словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, задолженность "Киевэнерго" перед НАК "Нафтогаз" включает в себя около 1,2 миллиарда гривень начисленных штрафов и пени, и вопрос погашения долговых обязательств требует решения на национальном уровне. Относительно 1,2 миллиарда гривень между сторонами продолжается судебный спор.

В конце июля Киев получил разрешение от Кабинета министров закупить газ на ближайший месяц для обеспечения работы городских ТЭЦ на открытом рынке.

1 августа КГГА закупила газ у частных поставщиков для ТЭЦ по цене 10,2 тысячи гривень за 1 тысячу кубометров, что на 47% выше цены, по которой "Нафтогаз", в соответствии со специальными обязательствами, реализует газ для нужд населения и теплокоммунэнерго (около 7 тысяч гривень).