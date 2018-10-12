Возле дома экс-министра Злочевского рубят государственный лес – СМИ

Государственный лес и водоемы возле «имений Злочевского» остаются, как и за Януковича, недоступными.

Журналисты программы «Схемы» (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA:Первый) зафиксировали, как на территории государственного леса в Хотяновке под Киевом возле одного из имений, которые связывают с экс-министром экологии времен президентства Виктора Януковича Николаем Злочевским, вырубают деревья.

Об этом говорится в спецпроекте «Пострепорт», передает Радио Свобода.

«Похоже, их срубили не только на частном участке, но и на части государственного леса. Она – ближе к водоему», – отмечается в сюжете.

Журналисты обратились за комментарием к главному леснику государственного предприятия «Вышедубечанское лесное хозяйство» Анатолия Шияна. По телефону он ответил коротко: «Ничего об этом не знаю».

Владельцем лесных участков, на которых стоят вышеупомянутые имения, является ООО «Большие ключи». Соучредителем этой фирмы ранее был лично экс-министр экологии, ныне же доля Злочевского в ООО «Большие ключи» переоформлена на кипрскую компанию «Биртилина Консалтинг ЛТД». Бенефициарный владелец – Андриа Тофалли с Кипра.

Однако «Большие ключи», как и ранее, связаны с бывшим министром экологии: руководитель компании Евгений Марчевский является неизменным с 2014 года, контактный адрес фирмы совпадает с адресом другой компании, напрямую принадлежащей Злочевскому, а телефон совпадает с номером Валерия Ткача, через которого торгуют обувью в элитном магазине ZLOCCI, который также связан с семьей Злочевского.

Напомним, после выхода в 2014-м сюжета программы прокуратура попыталась через суд вернуть государству эти лесные участки, а госинспектор дважды пытался проверить законность строительства в лесу, но не довел дело до конца. Полиция не помогла госинспектору и не нашла нарушений. В итоге – исчез только забор на берегу водоема.

Сейчас же попасть на эту территорию граждане, как и во времена Януковича, не могут.

«Лесники, например, могли бы расторгнуть соглашение с пользователем леса. Но лесничество не спешит. Говорят, нет заявления от граждан. А факт, что государственный инспектор не может туда попасть, не принимают во внимание», – говорится в расследовании «Схем».