Площадь спортплощадок в новых жилых кварталах увеличат в 10 раз

В то же время новые ГСН отменяют обязательное проектирование в жилых кварталах хозяйственных площадок для чистки ковров и сушки белья.

Новые государственные строительные нормы, которые вступили в силу с 1 сентября, увеличивают в два раза размеры площадей для отдыха взрослого населения и в десять раз - для занятий спортом.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины (Минрегион) со ссылкой на заместителя министра Лева Парцхаладзе.

Согласно новым ГСН, удельные размеры площадок для отдыха взрослого населения увеличились с 0,1 до 0,2 кв. м на человека, для занятий спортом - с 0,2 до 2 кв. м на человека.

В то же время новые ГСН отменяют обязательное проектирование в жилых кварталах хозяйственных площадок для чистки ковров и сушки белья.

При этом возможность проектировать хозяйственные площадки осталась. Площадки для хозяйственных целей могут обустраиваться на придомовых территориях на расстоянии не более 100 м к наиболее удаленному входу в дом по решению органов местного самоуправления. Расчет - 0,1 кв. м на одного человека или 0,25 кв. м на одну квартиру.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные документы, используемые при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.