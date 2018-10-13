Отопительный сезон в Киеве начнется 15 октября, но греть будет не сразу

Из-за длительного отсутствия горячей воды на подготовку сетей к запуску теплоносителя необходимо около двух недель.

Отопительный сезон в столице начнется 15 октября. Однако из-за длительного отсутствия горячей воды на подготовку сетей к запуску теплоносителя необходимо около двух недель.

Об этом во время пресс-брифинга на территории ТЭЦ-6 сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, информирует пресс-служба КГГА.

«Учитывая прогноз погоды и резкое похолодание, со следующей недели мы начинаем отопительный сезон с 15 октября. Для развертывания системы централизованного отопления нам необходимо около двух недель, ведь длительное отсутствие горячей воды отрицательно повлияло на состояние сетей», – сказал он.

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Пантелеев напомнил, что в столице большая протяженность тепловых сетей – более 2,9 тысячи километров.

«Поэтому мы заранее разворачиваем работу, чтобы успеть запустить отопление до наступления холодов», – пояснил Пантелеев.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 октября, в Киеве возобновили работу ТЭЦ-6 и восстанавливают работу котельных для подачи горячей воды.

Пантелеев заявил, что горячее водоснабжение в квартирах киевлян появится через 3-4 дня.

У жителей нескольких районов столицы с весны нет горячей воды хозяйственный спор между НАК «Нафтогаз Украины» и столичной властью, которая не хочет признавать долги предыдущего оператора сетей – компании «Киевэнерго».

9 октября коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» подписало мировое соглашение с «Нафтогазом» о правопреемстве долговых обязательств «Киевэнерго» в размере 2,4 миллиардов гривен, а 10 октября Хозяйственный суд Киева утвердил это мировое соглашение.

12 октября «Нафтогаз» начал поставлять газ КП «Киевтеплоэнерго».