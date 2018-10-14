В Черниговской области 80 зданий в зоне чрезвычайной ситуации вблизи Ични признаны аварийными

Рабочие группы в зоне чрезвычайной ситуации проводят комиссионные обследования жилых зданий, сооружений, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения.

На Черниговщине в зоне чрезвычайной ситуации вблизи Ични в результате взрывов на военных складах по состоянию на 14 октября поврежденными признали более 80 зданий в 10 населенных пунктах.

Об этом сообщили в департаменте информационной деятельности и связей с общественностью Черниговской ОГА, ссылаясь на результаты сегодняшнего заседания оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Согласно информации, рабочие группы в зоне чрезвычайной ситуации проводят комиссионные обследования жилых зданий, сооружений, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения.

«По результатам обследований определено поврежденными 80 домов, квартир и других капитальных сооружений в 10 населенных пунктах. Больше всего - в с. Августовка - 34, с. Дзюбовка - 24», - говорится в сообщении.

Отмечается, что местные органы власти создали резерв строительных материалов, предусмотренный для проведения восстановительных работ. Строительные материалы поступают из других областей страны. В течение 13 октября осуществлялись работы по доставке строительных материалов в наиболее пострадавшие 10 населенных пунктов.

Читайте такжеСаперы полностью очистили от снарядов населенные пункты вокруг арсенала в Ичне

На сегодняшний день в Ичнянском районе остаются отключенными от газоснабжения 3737 абонентов в 8 населенных пунктах (г.Ичня, села Гмырянка, Иржавец, Гужовка, Рожновка, Крупичполе, Буримка, Максимовка). Вчера проведены работы по отключению 1058 абонентов в 5 населенных пунктах. Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации продолжается.

Как сообщал УНИАН, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар.

С прилегающих территорий эвакуированы более 12,5 тысячи человек. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций от газоснабжения отключены г. Ичня и 11 населенных пунктов Ичнянского района.

Работает оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии. СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале. В Ичне и ближайших населенных пунктах началась операция по разминированию территория в радиусе 16 км от военного арсенала.

Правительство для преодоления последствий взрывов на военном арсенале вблизи Ичне выделил 100 млн грн.

Справка: площадь территории 6-го арсенала Минобороны составляет 682 га, в том числе 402 га - техническая территория, на которой расположены 128 мест хранения боеприпасов. На арсенале хранилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов.