В четырех крупных городах Украины уже стартовал отопительный сезон

Тепло подают преимущественно в бюджетные учреждения.

В четырех украинских городах – Киеве, Львове, Виннице и Броварах на Киевщине – уже официально стартовал отопительный сезон.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Правда, тепло там подают преимущественно до детсадов, школ, поликлиник, больниц, заведений культуры", - отмечают в сообщении.

В Киеве начали подавать в квартиры горячую воду, которой не было несколько месяцев из-за долгов за газ. В частности, она уже появилась на Троещине возле ТЭЦ-6. Местные жители рассказывают, что в некоторых домах уже даже потеплели батареи.

Отопительный сезон в Украине официально стартовал 15 октября. Однако, согласно правилам, местные органы власти принимают решение о запуске отопления после того, как на улице в течение трех дней подряд средняя температура воздуха составит менее 8 градусов тепла.

До конца этой недели в Украине еще продлится "бабье лето", но на выходных уже похолодает.