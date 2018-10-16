В Украине ограничили плотность застройки в городах

При планировании нового микрорайона показатели плотности населения в крупных и крупнейших городах допускается повышать не более чем на 20% - до 540 чел./га.

В Украине с 1 сентября 2018 года вступили в силу новые государственные строительные нормы по градостроительству, которые вводят предельные показатели плотности населения микрорайона на уровне 150-450 чел./га с допустимым превышением этих показателей в крупных и крупнейших городах максимально на 20%.

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Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

«При планировании нового микрорайона показатели плотности населения в крупных и крупнейших городах допускается повышать не более чем на 20%, то есть до 540 человек/га, по отдельным условиям: чтобы на территории микрорайона обязательно размещались подземные автостоянки или многоэтажные гаражи, встроенно-пристроенные детсады и создавались озелененные открытые террасы в жилых и общественных зданиях», - написал он.

По словам замминистра, ранее максимальная плотность населения определялась на уровне 450 чел./га, но при наличии определенного обоснования она могла превышаться в несколько раз.

«Кто как хотел, так и обосновал необходимость. В результате в некоторых районах наших городов плотность населения достигала 2000 человек/га. Мы не можем допустить такое повышение плотности до тех пор, пока на местах не будет разработана актуальная комплексная градостроительная документация: это генеральные планы населенных пунктов, детальные планы территорий и зонинг», - подчеркнул Парцхаладзе.

Он добавил, что размер увеличения плотности определяется градостроительным расчетом потребностей в площади территории микрорайона.

«В случае размещения новых жилых домов на земельных участках в существующих микрорайонах при проведении расчетов предельной плотности населения следует учитывать население, проживающее в существующих жилых домах и новостройках, уровень их обеспечения объектами благоустройства в соответствии с этими нормами, наличие объектов повседневного обслуживания в пределах соответствующего микрорайона, а также размер земельных участков, определенных под новое строительство, обеспечивая при этом соблюдение градостроительных, санитарных норм и противопожарных требований», - отметил Парцхаладзе.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.