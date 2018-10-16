Минрегион упростил строительство общежитий для военнослужащих

Теперь новое строительство и реконструкция объектов казарменного и жилого фонда военных городков, за исключением жилых домов, не требует получения градостроительных условий и ограничений.

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ упростило процедуру строительства общежитий для военнослужащих.

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Об этом сообщила пресс-служба вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко.

«Для обеспечения украинских защитников жильем Минрегион максимально упрощает процедуры строительства общежитий для военнослужащих. Мы приняли постановление, которым упростили и ускорили разрешительные процедуры и получение документов по строительству таких общежитий», - цитирует Зубко пресс-служба.

По его словам, в госбюджете на 2018 год предусмотрено, что новое строительство и реконструкция объектов казарменного и жилого фонда военных городков (кроме жилых домов) не требует получения градостроительных условий и ограничений. Зубко учтонил, что речь идет о строительстве на землях Минобороны, на территории воинских частей, учреждений, организаций Вооруженных Сил Украины.

При этом строительство будет осуществляться с соблюдением государственных строительных норм (ГСН), стандартов и всех нормативно-правовых документов.

«Также разрешили строительство общежитий на территории военных городков по упрощенной процедуре. Это позволит максимально ускорить такое строительство и ввод в эксплуатацию объектов», - подчеркнул вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве обороны Украины планируют в первом полугодии 2019 года ввести в эксплуатацию 62 казармы улучшенной планировки для военнослужащих военной службы по контракту Вооруженных Сил Украины.