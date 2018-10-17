Субсидии живыми деньгами: поможет ли монетизация выйти из тупика

Украинцев ожидает очередной этап реформы системы предоставления субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Со следующего года субсидии будут монетизированы.

Это нововведение не прихоть правительства, а условие меморандума с Международным валютным фондом, которое также соответствует законам о ЖКХ и рынке газа, принятых в соответствии с Соглашением об ассоциации с Евросоюзом. И Кабмин уже создал Межведомственную рабочую группу во главе с первым вице-премьером Степаном Кубивым, в которую также вошли министр социальной политики Андрей Рева, представители министерств экономического развития и торговли, финансов, регионального развития, энергетики и угольной промышленности, Государственной регуляторной службы, НБУ и «Нафтогаза».

Как сообщили в пресс-службе первого вице-премьера, на недавнем заседании рабочей группы был озвучен механизм перехода выплаты субсидий в денежную форму. Все будет происходить в три этапа. Первый стартует с 1 января 2019 года и будет распространяться на тех граждан, кто обратится за субсидией с новым пакетом документов. На втором этапе монетизация коснется украинцев, которым будет назначена субсидия на неотапливаемый период 2019 года. Третий этап подразумевает к началу нового отопительного сезона полный переход на предоставление субсидий в денежной форме.

Следующим шагом должна стать разработка нормативно-правовых актов, необходимых для старта монетизации. Минрегионстрой и Минсоцполитики поручено разработать механизм обеспечения целевого использования средств, полученных потребителями в виде субсидий. Планируется, что деньги будут перечисляться на счета граждан в банковских учреждениях с возможностью использования только для оплаты ЖКУ. Проект госбюджета на следующий год предусматривает выделение на эти цели местным бюджетам 55,1 миллиарда гривен.

Субсидийная история

По сути, монетизация – такой себе пилотный проект, стартовавший с осени 2017 года. Она касалась исключительно частных домохозяйств, которые смогли сэкономить газ в предыдущем отопительном сезоне. В отопительный период 2016-2017 годов, по данным Минсоцполитики, субсидии на индивидуальное отопление на 1,1 млрд гривен получили 1,7 млн семей. Однако общую сумму необходимых выплат в министерстве не уточнили.

Параллельно, с 1 января 2018 началась монетизация расчетов между государством и предприятиями-поставщиками услуг (по данным Минсоцполитики, на 1 сентября 2018 года долг перед поставщиками составил 5,7 млрд гривен), а также создание единого реестра и базы данных субсидиантов, ведется и их верификация (аудит доходов). Все планировалось завершить к началу нынешнего отопительного сезона. Но планы сорвались.

Как пояснила заместитель главы профильного парламентского комитета Алена Бабак, монетизация субсидий в полном объеме, согласно новому закону о ЖКХ, должна была заработать с 1 января 2019 года.

«Правительство обещало, что все будет разработано к началу этого отопительного сезона. Но это не было сделано. Я была на заседании профильной межведомственной рабочей группы, членом которой я являюсь по решению Кабмина, на котором было озвучена только сама схема - три этапа введения монетизации субсидий. Первый – с 1 января 2019 года: все, кто будет подавать новый пакет документов на получение субсидий, а, по оценке Минсоцполитики, это около 100 тысяч получателей, попадают под монетизацию. Им субсидии будут назначаться в денежной форме - на спецсчета. Второй – с 1 мая до завершения отопительного сезона: всем тем, кто будет получать субсидию летом, начисляться она будет уже в денежной форме. Третий этап – с 1 октября 2019 года, то есть, с нового отопительного сезона, все получатели будут переведены на субсидии в денежной форме. Таким образом, монетизация не будет одномоментной. Правительство это поясняет тем, что масштабы работы огромные – на сегодня более 6 миллионов семей получают и субсидии, и льготы. В секунду отработать механизм администрирования невозможно. Поэтому пока определились с этапностью, сейчас готовится соответствующий проект постановления Кабмина», - сообщила народный депутат.

По ее словам, на сегодня есть масса вопросов относительно монетизации – как этими средствами сможет распоряжаться получатель, не будет ли монетизация выглядеть как фикция, виртуальные расчеты, которые, вроде бы и числятся за получателем, но никакого влияния он на них не оказывает, как вообще контролировать денежные расчеты?

«Эти нюансы никем и нигде не были озвучены в плане Кабинета министров. Пока определено, что все стороны процесса должны подготовить свои предложения, а далее все будет обобщено. Понятно, что у правительства уже есть проект решения, но он пока не озвучивается. Когда я спросила, почему нам, как членам рабочей группы, его не представляют, ответ был достаточно стандартный – документ еще не согласован всеми профильными министерствами, поэтому нельзя его обнародовать и говорить о том, что это уже подготовленный проект решения правительства», - подчеркнула Бабак.

Она считает, что в готовящемся документе будет масса нюансов, причем, далеко не положительных. «К примеру, для получателя будет открыт счет в некоем банке, на который будут поступать средства из госказначейства в размере назначенной субсидии. Но получатель сэкономил, и тогда вопрос - как он сможет воспользоваться этой суммой? Допустим, сможет направить для оплаты «коммуналки» в следующем месяце, или уменьшить на эту сумму обязательный платеж по ЖКУ. Пока, судя по общению с Кабмином, эти вопросы остаются нерешенными. Прозвучало только, что субсидия – адресная и исключительно для оплаты коммунальных услуг», - отметила Бабак.

Однако, по ее словам, когда речь идет о монетизации в ее классическом виде, то необходимо говорить о полном контроле получателем субсидий потока средств, то есть, он должен распоряжаться этими деньгами, но при этом средства должны быть направлены исключительно на оплату «коммуналки» - как целевая государственная помощь. «Ключевой аспект – каким образом получатель сможет воспользоваться сэкономленными средствами? Пока ответов от правительства на эти вопросы нет, и в законе это не прописано. А распоряжение сэкономленными средствами является мотивацией к рациональному использованию ресурсов. Главная задача – так проадминистрировать монетизацию субсидий, чтобы средства шли исключительно на оплату коммунальных услуг. А вот сэкономленные средства должны быть в распоряжении получателя субсидии», - говорит депутат.

Также она рассказала, что первый этап монетизации, стартовавший в 2017 году и подразумевавший обналичивание только расчетов за газ, выявил массу проблем.

«Я не могу сказать, что была выбрана эффективная система. Людям пришлось разбираться с газовыми конторами, так как это касалось домохозяйств. И это существует до сегодняшнего дня. Администрирование не было своевременным, не было согласовано между всеми участниками рынка. Видимо, именно поэтому сейчас и идет разговор не о наличном расчете, а о банковских счетах. Но опыт есть и можно сделать выводы. Есть и один позитивный момент этого пилотного проекта - люди поняли, что за экономию, которая возможна, будут платить», - рассказала Бабак.

Александр Сергиенко, директор аналитико-исследовательского центра «Институт города», считает, что пилотный проект по монетизации не дал ожидаемого положительного эффекта, так как сама система предоставления субсидий очень сложная.

«Все выглядит просто, когда написано на бумаге. А когда обращаются миллионы людей, причем, случаи бывают разные и настолько отличаются друг от друга, что предвидеть все последствия просто невозможно. Тем более, если в 90-х годах субсидии получали, максимум, 20% населения, в 2000-х годах – менее 1%, то теперь - 9,6 миллиона только одних обращений за субсидиями, а у нас всего 15 миллионов домохозяйств. И все данные нужно обработать, поэтому система не справляется. Ошибки были не минуемы. Плюс, еще отдельные нестандартные случаи, которые рассматривают созданные на местах комиссии», - пояснил он.

Что касается самого принципа монетизации, то эксперты считают его провальным изначально, так он не соответствует рыночным принципам.

Принцип «раздачи денег» требует изменений

По словам Сергиенко, правительство пока лишь наметило план введения монетизации субсидий, но, к сожалению, четкого понимания, что такое на деле субсидия, да и в целом монетизация, до сих пор не существует.

«Чтобы было понятно, приведу пример. «Нафтогаз» провел исследование потребления газа частными домами в Кировоградской области. В результате, пришел к выводу, что потребление газа в тех семьях, которые получают субсидии, примерно в 1,5 раза больше, чем в тех семьях, которые субсидию не получают. Это говорит о том, что при нынешней системе предоставления субсидий, население не стимулируется, а значит – не заинтересовано в экономии, так как субсидия рассчитывается «в рамках нормативов», а не согласно нормативу», - считает эксперт.

По его мнению, если и в дальнейшем будет применяться нынешний принцип назначения субсидии – когда она рассчитывается по фактическому потреблению - людям не будет смысла экономить, и лишних денег на модернизацию, утепление домов у них тоже не будет.

«Другое дело, если бы люди четко знали, что, независимо от их потребления, они получат субсидию на установленный социальный норматив. Причем, он должен быть с учетом того, старый дом или новый, где условия абсолютно разные. Нельзя определять одинаковые нормы для домов 70-х годов и современных. Нельзя загонять человека жить с семьей в кухне, а потом весной ремонтировать дом от плесени и грибка… При таком расчете люди были бы заинтересованы экономить, тогда они бы знали, что их потребление не отразится на субсидии на следующий период. Тогда бы у них действительно смогли бы оставаться живые деньги на руках. Видимо, этот факт не понимают в правительстве. Поэтому монетизация для людей фактически ничего не даст. Все приведет к росту задолженности, которая уже миллиардная. Именно таким может быть результат парадигмы назначения жилищных субсидий», - подчеркнул эксперт.

Более резко настроена руководитель Института гражданских свобод Галина Третьякова. Она считает, что сама система предоставления субсидий построена неправильно – государство помогает не тем, у кого нет доходов, а всем, хоть и по определенным правилам. То есть, в плане субсидий, изначально была построена советская система.

«Субсидии вводились как временное явление, чтобы компенсировать скачок роста стоимости энергоносителей, коммунальных услуг. Но мы уже пятый год находимся в этом «временном» состоянии. В первый год субсидий было числено на 12 миллиардов, по замыслу сумма должна каждый год падать, но вместо этого она растет. В прошлом году она составляла 71 миллиард, с учетом долгов за прежние годы, в чистом виде – более 50 миллиардов. На следующий год рассчитана такая же сумма. Причем, если повысится стоимость газа для населения, то этих денег может не хватить. Просто искажена сама суть начисления субсидий. А правила их предоставления все время меняются. Сейчас выясняем финансовое состояние субсидиантов, что в наших реалиях сделать невозможно. Кстати, на Печерских холмах тоже есть получатели субсидий», - отметила Третьякова.

По ее мнению, механизм предоставления субсидий должен подразумевать лишь одно – если домохозяйство само не может погашать скачок роста ЖКУ, то только в этом случае ему должна предоставляться помощь. Причем, у такого домохозяйства не может быть доходов от активов, депозитов, машин, пароходов и прочего. Но на сегодня полного реестра и базы данных плательщиков налогов нет. Его пытаются создать, но это только процесс. Да и налоговая система несовершенна.

«Мы облагаем налогами даже минимальную заработную плату, то есть, забираем деньги у людей, которым назад возвращаем субсидиями. Если бы подходили к вопросу с точки зрения доходов домохозяйств, и не облагали бездумными налогами, то люди бы сами справились с оплатой «коммуналки». Мы изначально стали строить советскую систему. Субсидиями у нас охвачено более 40% домохозяйств, в Европе, если субсидируется более 5% населения, это уже кошмар. И выход из нашего ужаса правительство не видит. Лишь только административные шаги предпринимает, создает какие-то комиссии на местах, которые являются ничем иным, как коррупционной составляющей», - подчеркнула эксперт.

Она считает, что для исправления ситуации нужно вводить налогообложение домохозяйств, при этом они должны быть вольно определяющимися экономическими агентами, то есть, сами себя кормить.

«И не нужно их давить налогами, тогда субсидии не понадобятся. Кроме того, государство наконец-то поймет, что у нас делается в домохозяйствах. Станет ясно, сколько из госбюджета нужно будет действительно выделять помощи», - говорит Третьякова.

К сожалению, эту колоссальную перестройку никто не затевает. А сейчас, когда страна находится в ожидании года выборов, раздача госсредств будет только раскручиваться. То есть порядок в сфере субсидирования будет наведен еще очень нескоро.

Нана Черная