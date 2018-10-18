Кабмин запустил "горячую линию" для жалоб о незаконном получении субсидий

По мнению Минсоцполитики, из-за несовершенной системы социального инспектирования и недостаточного контроля со стороны государства за использованием бюджетных денег теряется большая сумма средств.

Министерство социальной политики запустило "горячую телефонную линию" для жалоб о незаконном получении субсидий другими гражданами на оплату жилищно-коммунальных услуг, или другой государственной помощи.

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Об этом на брифинге заявил генеральный директор директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталий Музыченко.

"Нам нужно наладить обратную связь. В этом месяце у нас открылась, впервые в государстве, "горячая телефонная линия", на которую можно пожаловаться, на которую можно предоставить информацию о неправомерном получении социальной поддержки", - сообщил он.

Музыченко добавил, что аналогичные "горячие линии" успешно действуют в большинстве стран Европы.

"На сегодняшний день внедрение такой телефонной линии, которая действует в рабочие часы, дает любому гражданину, имеющему информацию, что кто-то незаконно получает государственную социальную помощь, любую, или что к нему применялись меры со стороны органов социальной защиты населения, органов социальной поддержки, которые не соответствуют нормам действующего законодательства, возможность донести эту информацию", - уточнил он.

По его словам, после получения данной информации будут проводиться проверки соответствующих данных.

"На сегодняшний день из-за несовершенной системы социального инспектирования и контроля со стороны государства за использованием бюджетных денег теряется большая сумма средств", - добавил он.

Музыченко сообщил, что, по данным социологического исследования, которое проводил в Украине Всемирный банк, примерно 70% граждан нетерпимо относятся к тем, кто получает социальную помощь незаконно.

Он сообщил номер "горячей линии" - 0800502757, а также напомнил, что действует онлайн реестр получателей субсидии - subsidii.ioc.gov.ua, который позволяет по адресу посмотреть, получает ли помощь, тот кто там зарегистрирован.

При этом в данном реестре не отображаются другие данные жильцов (например ФИО).

Музыченко уточнил, что благодаря этому реестру стало известно о случаях получения двух или более субсидий, или когда помощь получали мэры крупных городов или владельцы элитных домов.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября министр социальной политики Андрей Рева заявил, что субсидии гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются, исходя из фактического количества проживающих в домохозяйстве, а не прописанных.

В конце апреля 2018 года Кабмин принял решение о внесении изменений в программу предоставления субсидий за жилищно-коммунальные услуги. В правительстве заявили, что цель нововведений – предотвращение случаев злоупотреблений и назначение государственной помощи людям, скрывающим свои доходы.

Своим решением Кабмин ввел новые критерии для предоставления помощи от государства. В частности, если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее 5 лет (кроме мопеда и авто, предоставленного органом соцзащиты), субсидию не будут назначать.

Также необходимо указывать в декларациях доходы от аренды имущества, например, от сдачи в аренду квартиры. С 1 мая 2018 года субсидия отменяется, если площадь квартиры превышает 120 кв. м, а дома – 200 кв. м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей.

Безработным необходимо будет встать на учет в центр занятости, в противном случае людям трудоспособного возраста, претендующим на субсидию, органы соцзащиты автоматом будут считать доход в три прожиточных минимума - 5286 грн.

Проект государственного бюджета на 2019 год предусматривает сокращение расходов на выплату субсидий для населения для оплаты жилищно-коммунальных услуг на 15,9 млрд грн - до 55,1 млрд грн, по сравнению с госбюджетом на 2018 год.

Справка УНИАН. Расходы госбюджета на субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг в 2014 году составили 8,863 млрд грн, в 2015 – 18,414 млрд грн, в 2016 – 47,081 млрд грн, в 2017 – 68,794 млрд грн, в 2018 – 70,993 млрд грн.