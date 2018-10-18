Принятый кодекс о банкротстве решает вопрос валютной ипотеки - НБУ

Заемщики получат льготные условия погашения кредитов под покупку единственного жилья.

Принятый Верховной Радой Украины Кодекс по процедуре банкротства решает вопрос валютной ипотеки, предоставляя заемщикам льготные условия погашения кредитов под покупку единственного жилья.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, речь о квартирах площадью не более 60 квадратных метров или домов не более 120 квадратных метров.

Заемщики смогут получить льготную ставку на уровне индекса 12-месячных депозитов + плюс 0,5% годовых, а также значительное увеличение сроков погашения - до 10 лет.

По информации НБУ, также кодекс решает вопрос неплатежеспособности заемщиков-физических лиц, которые смогут инициировать и пройти процедуру банкротства, не портя свою кредитную историю.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла Кодекс Украины по процедуре банкротства, который внедряет в стране институт банкротства физических лиц.

Документ входит в пакет из 35 законопроектов, которые, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, позволят достичь в дальнейшем экономического роста Украины в 5-7%.