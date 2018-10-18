Принятый кодекс о банкротстве решает вопрос валютной ипотеки - НБУ
Принятый Верховной Радой Украины Кодекс по процедуре банкротства решает вопрос валютной ипотеки, предоставляя заемщикам льготные условия погашения кредитов под покупку единственного жилья.
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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, речь о квартирах площадью не более 60 квадратных метров или домов не более 120 квадратных метров.
Заемщики смогут получить льготную ставку на уровне индекса 12-месячных депозитов + плюс 0,5% годовых, а также значительное увеличение сроков погашения - до 10 лет.
По информации НБУ, также кодекс решает вопрос неплатежеспособности заемщиков-физических лиц, которые смогут инициировать и пройти процедуру банкротства, не портя свою кредитную историю.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла Кодекс Украины по процедуре банкротства, который внедряет в стране институт банкротства физических лиц.
Документ входит в пакет из 35 законопроектов, которые, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, позволят достичь в дальнейшем экономического роста Украины в 5-7%.