В двух районах столицы повысили тарифы на отопление и горячую воду

Тариф на отопление вырастет на 3,7%.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на отопление и горячую воду для жителей Днепровского и Дарницкого районов Киева, которые обслуживаются энергопоставляющей компанией «Евро-Реконструкция», эксплуатирующей столичную Дарницкую ТЭЦ.

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Соответствующее постановление было принято на заседании НКРЭКУ 18 октября.

Так, тариф «Евро-Реконструкции» на отопление вырастет на 3,7%, до 1225,19 грн для абонентов жилых домов с домовыми и квартирными счетчиками и до 32,58 грн за кв. м в месяц для абонентов без счетчиков.

Тариф на горячую воду при условии подключения полотенцесушителя - увеличился до 73,53 грн за куб. м с 70,56 грн. Тариф на горячую воду при отсутствии полотенцесушителя вырос до 67,93 грн за куб. м с 65,15 грн.

Все тарифы указаны с НДС. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальном печатном издании - газете «Урядовый курьер».

Справка УНИАН. Дарницкая ТЭЦ обеспечивает теплом и горячим водоснабжением промышленные предприятия и жилые массивы Днепровского и Дарницкого районов Киева. Установленная тепловая мощность предприятия – 1080 Гкал/ч. Установленная электрическая мощность – 250 МВт.