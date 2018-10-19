Гройсман в очередной раз пообещал субсидии всем, кто в них реально нуждается

Об этом он заявил, отвечая на вопрос народного депутата о снижении расходов на субсидии в госбюджете на 2019 год до 55,1 млрд грн с 71 млрд грн.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в очередной раз заявил, что субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг получат все, кто в них реально нуждается.

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Об этом он заявил в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос народного депутата о снижении расходов на субсидии в госбюджете на 2019 год, несмотря на ожидаемый рост коммунальных услуг, до 55,1 млрд грн с 71 млрд грн, которые были заложены в госбюджете на 2018 год.

«В 2018 году было 71 млрд грн на субсидии (заложено в госбюджете - УНИАН). Потому что на 1 января 2018 года задолженность за предыдущие периоды по субсидиям составляла почти 20 млрд грн. Если вы отнимите задолженность на 1 января и сравните с фактом использованных средств, то вы увидите, что мы субсидии увеличили (на 2019 год - УНИАН) почти на 5 млрд грн. Поэтому все, кто будут нуждаться в социальной защите от государства по субсидиям, будут государством защищены, и это наша с вами ответственность», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября министр социальной политики Андрей Рева заявил, что субсидии гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются исходя из фактического количества проживающих в домохозяйстве, а не прописанных.

В конце апреля 2018 года Кабмин принял решение о внесении изменений в программу предоставления субсидий за жилищно-коммунальные услуги. В правительстве заявили, что цель нововведений – предотвращение случаев злоупотреблений и назначение государственной помощи людям, скрывающим свои доходы.

Своим решением Кабмин ввел новые критерии для предоставления помощи от государства. В частности, если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее 5 лет (кроме мопеда и авто, предоставленного органом соцзащиты), субсидию не будут назначать.

Также необходимо указывать в декларациях доходы от аренды имущества, например, от сдачи в аренду квартиры. С 1 мая 2018 года субсидия отменяется, если площадь квартиры превышает 120 кв. м, а дома – 200 кв. м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей.

Безработным необходимо будет встать на учет в центр занятости, в противном случае людям трудоспособного возраста, претендующим на субсидию, органы соцзащиты автоматом будут считать доход в три прожиточных минимума - 5286 грн.

Проект государственного бюджета на 2019 год предусматривает сокращение расходов на выплату субсидий для населения для оплаты жилищно-коммунальных услуг на 15,9 млрд грн - до 55,1 млрд грн, по сравнению с госбюджетом на 2018 год.

Справка УНИАН. Расходы госбюджета на субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг в 2014 году составили 8,863 млрд грн, в 2015 – 18,414 млрд грн, в 2016 – 47,081 млрд грн, в 2017 – 68,794 млрд грн, в 2018 – 70,993 млрд грн.