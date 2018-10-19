В Одессе отопительный сезон начнется уже 22 октября

Все 140 котельных города подготовлены к работе.

В Одессе 22 октября начнется отопительный сезон.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявили заместитель директора департамента городского хозяйства Одесского горсовета Сергей Агуца и главный инженер коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы" Александр Михайлов.

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По словам Агуцы, в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий с 22 октября в Одессе начинается отопительный сезон 2018-2019 годов.

Включение систем теплоснабжения будет производиться поэтапно: в первую очередь тепло получат объекты здравоохранения, а также школы и дошкольные заведения.

Обеспечение теплоносителями жилых и административных зданий будут контролировать районные администрации и департамент городского хозяйства.

Как отметил Агуца, когда в течение трех суток среднесуточная температура воздуха будет составлять менее 8 градусов тепла, тепло начнут подавать в жилые дома.

В настоящее время все 140 котельных, находящихся на балансе "Теплоснабжения города Одессы", подготовлены к работе.

По информации Михайлова, задолженность коммунального предприятия перед ПАО "НАК "Нафтогаз Украины" за использованный природный газ по состоянию на 16 октября составляет 617,5 миллиона гривень.

Задолженность потребителей всех категорий перед предприятием "Теплоснабжение города Одессы" – 373,9 миллиона гривень, в том числе населения – 352,6 миллиона гривень.