Правительство выделило еще 100 миллионов на "теплые" кредиты

Средства до конца года будут направлены на комплексную термомодернизацию многоэтажек.

Кабинет министров Украины выделил дополнительно 100 миллионов гривень на правительственную программу по энергоэффективности - "теплые" кредиты.

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Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства.

"Прошу поддержать выделение дополнительных 100 миллионов гривень, которые позволят привлечь дополнительно еще 300 миллионов гривень, которые до конца года будут направлены на комплексную термомодернизацию многоэтажек", - сказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, докладывая по проекту решения.

Как сообщал УНИАН, в государственном бюджете на 2018 год предусмотрено 2 миллиарда гривень на программы по энергоэффективности: 400 миллинов гривень на программу "теплых" кредитов, 1,6 миллиарда - на Фонд энергоэффективности.

По оценкам Госэнергоэффективности, годовая потребность в финансировании программы "теплых" кредитов составляет 1,9 миллиарда гривень.

Механизм финансирования "теплых" кредитов предусматривает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 35% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом гражданам, которые получают субсидию, компенсируется 70% суммы кредита.