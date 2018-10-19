Кабмин изменил программу назначения субсидий с 1 октября

Так, например, субсидию на общих основаниях смогут получить те граждане, у которых есть задолженность по уплате единого социального взноса по вине работодателя, а также при расчете жилищной субсидии в совокупном доходе не будут учитываться уплаченные алименты.

Кабинет министров Украины внес изменения в программу оформления правительственной помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг с 1 октября.

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Соответствующие изменения были внесены в постановление Кабмина №329, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"По результатам первого этапа верификации субсидиантов правительство усовершенствовало условия оформления правительственной помощи в оплате жилищно-коммунальных услуг", - говорится в документе.

Так, с 1 октября 2018 года при расчете жилищной субсидии не учитываются в совокупном доходе уплаченные алименты и специальная бюджетная дотация за выращивание молодняка крупного рогатого скота, которая в год составляет до 2500 гривень за голову.

Также, субсидию на общих основаниях могут получить те граждане, у которых есть задолженность по уплате единого социального взноса по вине работодателя.

Право на помощь от правительства также имеют те семьи, у которых отопительная, а не общая площадь жилья не превышает 120 кв. м для квартиры и 200 кв. м для индивидуального дома.

В случае если член домохозяйства не имеет доходов, потому что находится в сложных жизненных обстоятельствах из-за болезни, или в составе домохозяйства есть трудоспособные алко- или наркозависимые (при наличии справки от врача), онкобольные (при наличии заключения лечебно-консультативной комиссии), субсидию вправе назначить Комиссия по вопросам назначения жилищных субсидий.

На сверхурочную площадь, но не более 30% от нормы, имеют право граждане, которые получают пенсию в связи с потерей кормильца, те, кто достиг пенсионного возраста или получает пенсию по выслуге лет, а также те, кто получает государственную социальную помощь по инвалидности с детства, и детям с инвалидностью.

Изменения также касаются уплаты обязательного платежа. С 1 октября 2018 года, если стоимость фактически потребленной услуги меньше объема обязательного платежа, субсидиант имеет право платить только стоимость фактически потребленной услуги.

"Например, если размер обязательного платежа за определенную услугу составляет 200 гривень в месяц, но домохозяйство реально ее использовало только на 120 гривень, уплате подлежит фактический объем потребления, то есть 120 гривень", - поясняется в постановлении.

Без обязательной уплаты единого социального взноса (ЕСВ) субсидию могут получить: безработные в сельской местности, райцентре, поселках городского типа. Комиссия по вопросам назначения жилищных субсидий вправе принять положительное для заявителя решение. Также помощь могут получить безработные в городе при условии пребывания на учете в центре занятости и граждане, работающие за рубежом, которые платят там ЕСВ и подтверждают это документально. Тогда субсидию в Украине домохозяйство, где зарегистрирована такое лицо, имеет возможность получить на общих условиях.

Как сообщал УНИАН, проект государственного бюджета на 2019 год предусматривает сокращение расходов на выплату субсидий для населения для оплаты жилищно-коммунальных услуг на 15,9 миллиарда гривень - до 55,1 миллиарда гривень, по сравнению с госбюджетом на 2018 год.