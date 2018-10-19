В Украине ограничили высотность жилой застройки

Согласно обновленным ГСН, в селах с численностью до 1 тыс. человек разрешается исключительно усадебная застройка.

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства ввело ограничения на допустимую высотность жилой застройки в населенных пунктах в зависимости от численности населения.

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Об этом сообщила пресс-служба Минрегиона со ссылкой заместителя министра Льва Парцхаладзе.

Как указывается, в новых государственных строительных нормах по градостроительства (ГСН Б.2.2-12: 2018 "Планировка и застройка территорий"), которые вступили в действие с 1 сентября 2018 года, введено ограничение максимальной высоты жилой застройки в зависимости от классификации населенных пунктов и численности их населения.

"Если посмотреть статистику, то Киевская область, например, ежегодно вводит в эксплуатацию около 2 миллионов квадратных метров жилья, в то время как Киев - 1,5-1,6 миллиона. То есть активное строительство ведется в пригородах. Сельская местность застраивается как в городах, хотя не имеет для этого достаточных инженерных коммуникаций, не хватает социальной инфраструктуры. И еще один важный критерий - безопасность. Я имею в виду, когда строятся 25-30 этажные дома, то отсутствует пожарная безопасность, ведь в регионах нет возможности ликвидировать пожар в таких высотных зданиях. Эти территории не могут развиваться так. Поэтому, чтобы гармонизировать пространство, планировать дальнейшее развитие населенных пунктов, учитывая возможности их инфраструктуры, в новых градостроительных ГСН ввели ограничения по жилой застройке населенных пунктов в зависимости от их классификации и количества проживающего населения», - цитирует пресс-служба замминистра Парцхаладзе.

Так, согласно обновленным ГСН, в селах с численностью до 1 тысячи человек разрешается исключительно усадебная застройка.

В селах, где проживает более 1 тысячи человек, разрешено строительство усадебной застройки и многоквартирных домов высотой до 12 м (до 4-х этажей включительно), в посёлках городского типа – высотой до 15 м (до 5 этажей включительно).

В городах с численностью до 50 тысяч человек – максимально допустимая высотность многоквартирной жилой застройки составляет 27 м (до 9-ти этажей включительно), в городах с населением 50-100 тысяч - 48 м (до 16-ти этажей включительно).

В городах с численностью более 100 тысяч человек высотность многоквартирных домов устанавливается документацией по пространственному планированию.

Как отмечается, высота определяется без учета шатровой кровли в случае ее устройства. В случае строительства на сложном рельефе высота определяется с учетом цокольного этажа.

Справка УНИАН. Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов соответствии с их назначением.