В Киеве начали подключение жилых домов к отоплению

По состоянию на 20 октября подключены 163 больницы, 282 школы, 458 детских садов.

В Киеве в связи с понижением температуры воздуха начали массовое подключение многоквартирных жилых домов к системе централизованного отопления.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

В соответствии с информацией, сегодня он инспектировал работу аварийно-восстановительных бригад и состояние подключения отопления в Святошинском, Соломенском, Подольском и Оболонском районах.

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«Именно в этих районах коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» фиксирует значительное количество повреждений сетей. Коммунальные службы работают в напряженном графике, более 40 аварийных бригад «Киевтеплоэнерго» осуществляют работу круглосуточно, а жилищно-эксплуатационные участки - без выходных, чтобы обеспечить надежную подачу теплоносителя. За последние несколько дней уже ликвидировали почти 300 повреждений», - отметил Пантелеев.

Он также подчеркнул, что отопительный сезон в столице начался еще 15 октября.

Так, по индивидуальным заявкам начали подключение больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы. По состоянию на 20 октября подключены 163 больницы, 282 школы, 458 детских садов.