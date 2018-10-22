"Нафтогаз" отчитался о готовности к отопительному сезону
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" готова к прохождению отопительного сезона 2018/2019 годов.
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Об этом на брифинге заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.
"Нафтогаз" вступает в отопительный сезон в хорошей форме с точки зрения инфраструктуры... Компания и группа (компании, входящие в НАК - УНИАН) готовы к отопительному сезону" - сказал он.
Коболев добавил, что природного газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) достаточно для прохождения отопительного сезона.
"Запасы в ПХГ тоже достаточные - около 17 миллиардов кубометров", - отметил он.
Также глава правления сообщил, что на данный момент "Нафтогаз" подписал договоры на поставку газа с большинством теплогенерирующих компаний, которые снабжают теплом население.
Однако, по его словам, возникла проблема с теплоэлектроцентралями (ТЭЦ), которые находятся в управлении Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), но в ближайшие дни она должна быть решена и договоры на поставку газа с ними будут заключены.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 4 октября к отопительному сезону 2018-2019 годов были подготовлены 99,8% всех объектов, в том числе жилые дома и социальная сфера.
В начале октября первый заместитель главы правления "Нафтогаза" Сергей Перелома сообщил, что компания с технической точки не видит никаких проблем для прохождения следующего отопительного сезона.