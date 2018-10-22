В столице подорожало новое и вторичное жилье

При этом и на вторичном, и первичном рынках больше всего подорожали однокомнатные квартиры.

Квартиры на вторичном рынке в третьем квартале 2018 года подорожали по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 4 %, а на первичном рынке - на 5,5%, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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Как отмечается в сообщении, на вторичном рынке больше всего за третий квартал 2018 года подорожали однокомнатные квартиры – на 5,3%. Двухкомнатные квартиры выросли в цене на 4,6%, а трехкомнатные – на 1,8%.

Что касается стоимости квартир на первичном рынке, то в третьем квартале они подорожали на 5,5% по сравнению с 2017 годом.

Больше всего подорожали однокомнатные квартиры – на 6,9%. Двухкомнатные квартиры выросли в цене на 5,1%, а трехкомнатные – на 3,7%.

В сообщении Госстата отмечается, что все данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, согласно информации Госстата, квартиры на вторичном рынке в 2017 году подорожали по сравнению с 2016 годом на 4,5%, а на первичном рынке - на 4,7%.