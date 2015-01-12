На доступное жилье в госбюджете-2015 предусмотрено всего 187,4 млн гривень

На финансирование государственных программ по обеспечению граждан доступным жильем в госбюджете на 2015 год предусмотрено 187,36 млн грн. Соответствующие расходы заложены в закон «О государственном бюджете Украины на 2015 год».

Согласно документу, наибольшая сумма предусмотрена на программу удешевления стоимости ипотечных кредитов (13/3) – 93,25 млн грн. На программу льготного кредитования молодежи в госбюджете заложено 49,26 млн грн. На увеличение уставного капитала Госфонда содействия молодежному жилищному строительству, согласно закону о госбюджете, будет направлено 38 млн грн, еще 6,85 млн грн будет выделено на финансовую поддержку данного учреждения. При этом средства на программу строительства доступного жилья (70/30) в госбюджете не предусмотрены.

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Как сообщал УНИАН, одним из первых решений правительства Арсения Яценюка стало решение о жесткой экономии средств и сокращении расходных статей бюджета. В марте 2014 года Верховная Рада приняла изменения в госбюджет, согласно которым, в частности, существенно урезала финансирование государственных жилищных программ.

Так, финансирование программы льготного кредитования молодежи было сокращено на 54,1 млн грн, до 25,9 млн грн. Финансирование программы удешевления стоимости ипотечных кредитов (13/3) – на 230 млн грн, до 110,2 млн грн. А программа строительства доступного жилья (70/30), на реализацию которой изначально было предусмотрено 100 млн грн, была полностью прекращена. Позднее Кабмин направил 10,11 млн грн на реализацию данной программы в 2014 году для выполнения обязательств перед гражданами, которые заключили договоры еще в 2013 году.

Как отмечал глава Госфонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид Рысухин, оставшегося финансирования жилищных программ на 2014 год хватит для выполнения обязательств по ранее заключенным договорам. При этом Госфонд приостановил заключение новых договоров по своим программам.

В то же время в начале декабря прошлого года Конфедерация строителей Украины (КСУ) обратилась к правительству с просьбой не допустить прекращения финансирования государственных жилищных программ и предусмотреть в государственном бюджете страны на 2015 год средства в размере 800 млн грн на выполнение двух программ по обеспечению граждан доступным жильем. В частности, конфедерация просила предусмотреть в госбюджете 500 млн грн на программу льготного кредитования молодежи на приобретение жилья, а также 300 млн грн на программу строительства доступного жилья (70/30). В КСУ отмечали, что благодаря указанным государственным программам в экономику привлекаются небюджетные средства, а благодаря увеличению объемов строительства средства, выделенные на реализацию указанных программ, возвращаются в бюджет в виде налогов.