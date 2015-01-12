Порошенко продлил мораторий на отчуждение общежитий до октября 2019 года

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, реализация Закона № 68-VII "О внесении изменений в пункт 3 раздела VIII "Заключительные положения" Закона Украины "Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий" относительно продления срока моратория на отчуждение общежитий" обеспечит конституционные жилищные и имущественные права граждан, проживающих в общежитиях.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в пункт 3 раздела VIII "Заключительные положения" Закона Украины "Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий" (относительно продления срока моратория на отчуждение общежитий) (№1505-1).

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В пункте 3 раздела VIII "Заключительные положения" определяется, что с целью защиты жилищных прав жителей общежитий, недопущения их выселения из занимаемых жилых помещений, недопущения отчуждения общежитий, которые строились за государственные средства, установить мораторий на отчуждение (кроме передачи в коммунальную собственность соответствующих городских , поселковых, сельских советов) общежитий, находящихся в полном хозяйственном ведении или оперативном управлении предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, или которые вошли в уставные фонды акционерных или коллективных предприятий, созданных в процессе приватизации или корпоратизации, в течение срока реализации государственной программы передачи общежитий в собственность территориальных общин, но не менее 11 лет со дня опубликования этого закона (ранее - не менее шести лет со дня опубликования данного закона).

Таким образом, как отмечается в пояснительной записке, мораторий продлен до 1 октября 2019 года.