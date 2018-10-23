Сумма субсидий на коммуналку с начала года сократилась в 4,3 раза

Субсидии на оплату ЖКУ были назначены более 3,16 миллиона семей.

Жителям Украины в январе-сентябре 2018 года были назначены субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на сумму 782,5 миллиона гривень, что в 4,27 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает Государственная служба статистики Украины.

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В частности, в городской местности субсидии назначены на сумму 581,6 миллиона гривень, в сельской – 200,9 миллиона гривень.

По информации Госстата, субсидии на оплату ЖКУ в январе-сентябре были назначены 3,16 миллиона семей. В городской местности субсидии назначены 2,13 миллиона семей, в сельской – 1,03 миллиона семей. По сравнению с январем-сентябрем 2017 года количество семей, которым назначены субсидии, уменьшилось на 59,2%.

Средний размер назначенной субсидии на одну семью в сентябре 2018 года по сравнению с сентябрем прошлого года сократился на 31,6% – до 102,3 гривни.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году украинцам были назначены субсидии на возмещение расходов на оплату ЖКУ на сумму 3,98 миллиарда гривень, что на 43,3% меньше, чем в 2016 году.