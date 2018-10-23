На энергоэффективность в 2019 году выделят около 14 миллиардов - премьер

При правильном использовании средств фонда экономия на энергоносителях после тепломодернизации жилых домов может достигать 60%.

Общий бюджет Фонда энергоэффективности в 2019 году составит около 14 миллиардов гривень, заявил во время эфира на одном из телеканалов премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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"Мы со следующего года запускаем государственный Фонд энергоэффективности, который будет предоставлять поддержку на модернизацию больших жилых домов, ОСМД (объединения совладельцев многоквартирных домов – УНИАН). Я думаю, что в следующем году общий бюджет такого фонда будет приблизительно 14 миллиардов гривень, в том числе за счет европейских средств, мы об этом договорились", - сказал он.

По словам премьера, при правильном использовании средств фонда экономия средств на энергоносителях после тепломодернизации жилых домов может достигать 60%.

Как сообщал УНИАН, в начале июня 2017 года Верховная Рада приняла закон о создании в Украине Фонда энергоэффективности.

В конце марта 2018 года Кабмин утвердил положение о наблюдательном совете Фонда энергоэффективности, а в мае - порядок его формирования.

11 сентября Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ объявило конкурс по отбору независимых членов наблюдательного совета Фонда энергоэффективности.

Кабмин зарегистрировал юридическое лицо "Государственное учреждение "Фонд энергоэффективности" 25 июля и назначил исполняющей обязанности директора фонда Юлию Головатюк-Унгуряну.

В проекте госбюджета на 2018 год предусмотрено, что общий объём инвестиций в программы по энергоэффективности составит 1,6 миллиарда гривень, из которых 400 миллионов гривень будут направлены на программу "теплых" кредитов, а остальное (1,2 миллиарда гривень) – на финансирование Фонда энергоэффективности. Часть из этих средств (100 миллионов евро) будет предоставлена международными донорами - правительством Германии и Европейской комиссией.