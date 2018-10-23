Местные власти без объективных причин повышали тариф на тепло - НКРЭКУ

По данным регулятора, тариф повышался при стабильной цене на газ.

Органы местного самоуправления, после того как получали право устанавливать тарифы на коммунальные услуги и несмотря на собственные обещания снизить их, без объективных причин при условии стабильной цены на газ в 2017-2018 годах повышали тариф на тепло.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг".

"Несмотря на собственные обещания снизить тарифы на тепло при стабильных ценах на газ, местные власти в течение 2017-2018 годов их повышали. К такому выводу пришла Комиссия по результатам мониторинга состояния регулирования тарифов на тепло органами местного самоуправления, которым Регулятор передал соответствующие функции", - заявила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко.

Согласно сообщению, НКРЭКУ провела анализ регулирования тарифов на тепловую энергию органами местного самоуправления, которым от НКРЭКУ были переданы эти функции.

По результатам проведенного мониторинга были зафиксированы случаи роста тарифа на 10-20%, в отдельных случаях до 50%, при условии стабильной цены на природный газ.

"Такая ситуация наиболее выражена в отдельных населенных пунктах Киевской, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой и Полтавской областей, а также в городах Луцке, Житомире, Ивано-Франковске и Тернополе", - говорится в сообщении.

Например, разница между средневзвешенным тарифом лицензиатов НКРЭКУ на тепловую энергию для населения и установленными органами местного самоуправления Славянска и Ивано-Франковска составляет 70,3% и 41% соответственно.

Также указано, что особого внимания заслуживает ситуация, которая сложилась в отдельных населенных пунктах Киевской области, где разница между тарифами составляет: Славутич - 27,6%, Вишневое - 26,6%, Боярка - 37,7%, Васильков - 19,4%; во Львовской области: Стебник - 24,8%; Червоноград - 20,0%; Дрогобыч - 28,7%; Борислав - 27,4%; Жовква - 14,1%.

Как сообщал УНИАН, весной 2017 года комиссия передала местным органам власти права на установление тарифов на тепло, горячее водоснабжение и водоотвод. В результате такой передачи 74% лицензиатов в сфере теплообеспечения (теплокоммунэнерго) и 67% водоканалов перешли под управление местных органов власти.