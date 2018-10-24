Строительство в Украине растет

Строительные предприятия Украины в январе-сентябре увеличили объемы работ на 5,4% - до 86,46 млрд грн.

Строительные предприятия Украины в январе-сентябре 2018 года увеличили объемы работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,4% – до 86,46 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики Украины.

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В частности, объемы работ по строительству зданий за отчетный период снизились на 0,3% – до 41,88 млрд грн, в том числе по строительству жилых зданий снизились на 1% - до 20,31 млрд грн, а по строительству нежилых зданий выросли на 0,4% - до 21,57 млрд грн. Объем работ по строительству инженерных сооружений по сравнению с прошлогодним периодом вырос на 11,7% и составил 44,58 млрд грн.

В Госстате отметили, что работы по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению в январе-сентябре составили 74,9% от общего объема, в то время как работы по капитальному и текущему ремонту – 16,1% и 9% соответственно.

Строительные предприятия Киева за отчетный период снизили объемы работ на 4,8% – до 19,58 млрд грн, выполнив 22,6% от общего объема работ в стране.

В сообщении Госстата отмечается, что указанные данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году строительные компании Украины увеличили объемы работ по сравнению с 2016 годом на 20,9% – до 101,1 млрд грн.