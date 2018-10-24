Отопление и горячая вода подорожают на 16% - министр соцполитики

По его словам, 70% в тарифе на тепло и горячую воду составляет именно цена на газ.

Министр социальной политики Андрей Рева прогнозирует повышение тарифов на теплоснабжение и горячую воду на 16% после вступления в силу решения Кабинета министров о повышении цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября. Об этом он сказал в комментарии журналистам.

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«Учитывая, что примерно 70% в тарифе на тепло и горячую воду составляют тарифы на газ, по моим предварительным расчетам это должно составить 16%», - сказал он.

При этом министр отметил, что это его личные расчеты, а также указал на то, что не он устанавливает тарифы.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 грн за тыс. кубометров. По словам премьера, изначально Международный валютный фонд требовал повысить цену на газ на 60%.

На сегодня цена газа для населения составляет 4942 грн за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 грн за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители Фонда ранее настаивали на том, что стоимость «голубого топлива» должна быть выравнена (поднята) до уровня импортного паритета.