В Кабмине верят, что им хватит денег на субсидии после подорожания газа

Рева считает, что количество субсидиантов и размер субсидии в 2019 году останутся на уровне 2018 года.

Решение Кабинета министров Украины о повышении цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября не приведет к необходимости выделения дополнительных средств из государственного бюджета на субсидии ни до конца 2018 года, ни в 2019 году.

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Об этом в комментарии журналистам заявил министр социальной политики Андрей Рева.

«Мы считаем, что те расходы, которые были предусмотрены бюджетом 2018 года, их будет достаточно. Приблизительно такие же суммы будут необходимы в 2019 году», - сказал он.

Министр соцполитики напомнил, что в госбюджете на 2018 год было предусмотрено выделение 71 млрд грн на субсидии, из которых 18 млрд грн составляли долги минувших периодов.

По его словам, по состоянию на 1 сентября были насчитаны субсидии на сумму 36 млрд грн, а предприятия сферы ЖКХ получили более 57 млрд грн, то есть, погашение долгов минувших периодов составляет около 20 млрд грн.

Также Рева добавил, что проект госбюджета-2019 предусматривает выделение 55 млрд грн, что с учетом долгов минувших периодов превышает показатель нынешнего года.

«Мы считаем, что этой суммы (55 млрд грн – УНИАН) должно хватить», - отметил министр.

Свою уверенность в том, что в следующем году не нужно будет искать дополнительные средства на выплату субсидий, Рева объяснил тем, что не ожидает существенного увеличения количества получателей субсидий и средней суммы помощи.

«Я не ожидаю уменьшения количества субсидиантов и уменьшения размера субсидий. Скорее всего, количество субсидиантов и размер необходимой субсидии для выплаты людям останутся на уровне 2018 года», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 грн за тыс. кубометров. По словам премьера, изначально Международный валютный фонд требовал повысить цену на газ на 60%.

На сегодня цена газа для населения составляет 4942 грн за тысячу кубометров, а с учетом налога на добавленную стоимость и сборов, включающих транспортировку, - 6958 грн за тысячу кубометров.

Вопрос определения цены газа для нужд населения является предметом переговоров Украины с Международным валютным фондом. Представители Фонда ранее настаивали на том, что стоимость «голубого топлива» должна быть выравнена (поднята) до уровня импортного паритета.